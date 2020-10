Frankfurt: “Schlechter Scherz” – Bedrohung mit Schusswaffe und Messer

Frankfurt/Frankfurter Berg (ots)-(fue) – Am Freitag 23.10.2020 gegen 21.10 Uhr, befand sich eine Gruppe Jugendlicher im Berkersheimer Weg, in Höhe der Hausnummer 104. Plötzlich fuhr ein Pkw der Marke Audi vor, in dem sich zwei Personen befanden.

Der Fahrer bedrohte die Jugendlichen mit einer Schusswaffe, der Beifahrer hielt ein Messer in Händen. Dabei wurden die Jugendlichen aufgefordert, in den Wagen einzusteigen, ansonsten man sie “abstechen” würde. Nachdem die jungen Leute der Aufforderung nicht nachgekommen waren, wendete das Fahrzeug. Die Insassen riefen “war nur Spaß” und fuhren davon.

Durch die Geschädigten wurde umgehend die Polizei verständigt. Diese konnte dann feststellen, dass das besagte Fahrzeug in Preungesheim, in der Nähe der Halteranschrift, geparkt stand. In der Wohnung konnte der beschuldigte Fahrer, ein 20-Jähriger, angetroffen und festgenommen werden.

Die Waffe (Soft-Air) konnte im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Fertigung einer Anzeige wegen Nötigung und Bedrohung wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich des Beifahrers dauern an.

Auseinandersetzung endet mit Messerattacke

Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Folgemeldung – Am Sonntag 18.10.2020 gegen 17.05 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger aus Büdingen mit 6-7 Personen auf dem Gehweg der Niddastraße/Höhe der Hausnummer 76. Innerhalb dieser Gruppe kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 24-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Dem Täter gelang zunächst die Flucht.

Eine Streife des 4.Polizeirevieres wurde am Freitag 23.10.2020 gegen 21.00 Uhr im Bereich Taunusstraße/Am Hauptbahnhof, auf etwa 6 Personen aufmerksam, die dort rangelten. Die Streife konnte die Personen trennen. Dabei ergab sich, das es sich bei den Personen um Bekannte des 24-Jährigen handelte, die den Tatverdächtigen aus der Niddastraße wiedererkannt und festgehalten hatten.

Der festgenomme Tatverdächtige wurde durch einen Zeugen der Tat wiedererkannt. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Maintal. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Frankfurt: Flucht vor Polizeikontrolle

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Am Samstag 24.10.2020 gegen 03.45 Uhr, näherte sich ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf einer Kontrollstelle. Diese befand sich auf der Hanauer Landstraße/Höhe der Hausnummer 360, in stadtauswärtiger Richtung. Nach wenigen Worten mit einem Beamten beschleunigte der 19-Jährige seinen Wagen und durchfuhr die Kontrollstelle.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h versuchte der junge Fahrer, der Polizei zu entkommen. An der Kreuzung Hanauer Landstraße/Alt-Fechenheim bog der Fahrer des VW Golf nach rechts in die Straße Alt-Fechenheim ab, verlor die Kontrolle über den Wagen und kollidierte dabei mit einem weiteren Golf und einem Tesla. Das Fluchtfahrzeug blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Fahrer und Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Im Rahmen der Fahndung konnte zunächst der Beifahrer festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde auf dem Revier in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen 05.10 Uhr, erschien der Fahrer selbstständig auf dem 18. Revier. Der 19-Jährige gab an, keinen Führerschein zu besitzen und aus diesem Grund geflohen zu sein. Das Fahrzeug führte er ohne Kenntnis des Fahrzeugeigentümers, dem er den Schlüssel hierzu bei einem gemeinsamen Fernsehabend entwendet hatte.

Schwerverletzter nach Angriff durch Messer

Frankfurt (ots)-(fue) – In der Nacht zu Freitag 23.10.2020 gegen 00.45 Uhr, kam es zu einem Messerangriff auf einem Parkplatz/Höhe der Borsigallee 27. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann schwer verletzt. Der 41-Jährige Rumäne musste in ein Krankenhaus verbracht werden, der Täter floh.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein Anfangsverdacht gegen einen 31-Jährigen Landsmann. Dieser konnte von Beamten der Mordkommission noch während der Tatortarbeit vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Beschuldigten sowie dem Geschädigten handelt es sich um rumänische Staatsbürger, beide sind hier ohne festen Wohnsitz. Die weiteren Ermittlungen und Zeugenvernehmungen erhärteten den Tatverdacht, sodass der Beschuldigte am 24.Oktober dem Haftrichter vorgeführt wurde.

Dieser erließ einen U-Haftbefehl wegen versuchten Totschlages.

