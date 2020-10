Birkweiler: Mark Weidler siegt beim 13. Hohenbergtrail

Birkweiler – Am Sonntag, 25.10.2020, veranstaltete der SV Birkweiler den 13. Hohenbergtrail. Über 200 Läuferinnen liefen den 11,3 km langen Hauptlauf mit 420 Höhenmetern oder den 5,1 km lange Kastanienbuschlauf mit 150 Höhenmetern.

Der Hohenbergtrail, der dieses Jahr ursprünglich am 29. August im Rahmen des Wasgau-Cups stattfinden sollte, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt und der Oktobertermin in Aussicht gestellt. Zur Freude aller konnte der Termin am heutigen 25.10.2020 mit einem Hygienekonzept stattfinden. Auf dem gesamten Gelände galt die Maskenpflicht. Die Mund-Nase-Bedeckung nach dem Überqueren der Startlinie runtergezogen und musste mitgeführt werden. Beim Einlauf ins Stadion war das Überziehen der Maske wieder Pflicht.

Vom Sportplatz starteten die Läuferinnen und Läufer beim Hohenbergtrail auf einer schwierigen, auch mal steilen und abwechslungsreichen Strecke (teils asphaltiert, Graswege im Weinberg, Schotterstücke und Trails). Der Kastanienlauf führte vom Sportplatz kommend durch die Weinberge.

Ergebnisse der beiden Läufe:

Sieger des 13. Hohenbergtrails ist Mark Weidler (TuS 06 Heltersberg, 47:37 Minuten). Jens Becker (TV Lemberg) und Daniel Bergdolt kamen in 48:20 und 49:17 Minuten ins Ziel. Siegerin ist Monika Frenger (1. FC Kaiserslautern) in 56:22 Minuten vor Eva Katz (RC Vorwärts Speyer, 57:01 Minuten) und Natascha Hartl (TuS 06 Heltersberg, 57:08 Minuten).

In 20:07 Minuten finishte Dr. Markus Ertl (TV Herxheim) vor Tobias Dreyer (Eiscafé Winter Hääschde, 21:43 Minuten) und Hannes Jensen (LT Rheinhessen-Pfalz, 22:22 Minuten. Bei den Frauen siegte Pia Winkelblech (Team Beginner Trails/Ultra Sports, 25:36 Minuten) vor Paula Treier (TV Offenbach, 26:13 Minuten) und Jule Hoffmann (TV Hinterweidenthal, 26:14 Minuten).

Alle Ergebnisse bei MY RACE RESULT.