Groß-Gerau

Gebäudebrand mit Leichenfund

Trebur-Geinsheim (ots) – Am Samstagmorgen 24.10.2020 um kurz vor 06:00 Uhr meldete ein Anwohner, der mit seinem Hund Gassi ging, der Rettungsleitstelle Groß-Gerau einen Brand. Die sofort entsandten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten fest, dass in einer Halle der Anbau einer Schreinerei, in dem sich eine Einliegerwohnung befindet, in Flammen stand.

Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr einen Leichnam. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handelt, ist noch unklar. Angaben zur Todesursache können erst nach weiteren Untersuchungen gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Aktuell dauern die Löscharbeiten weiter an, da das Feuer immer wieder aufgeflammt ist. Die Feuerwehr wird dabei vom THW unterstützt. Zu Höhe und Umfang des Sachschadens können wegen der noch andauernden Löscharbeiten noch keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Trebur und Groß-Gerau, der DRK Ortsverein und Rettungsdienst, sowie vier Fahrzeuge des THW GG.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 24.10.2020 zwischen 14-22:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Walldorf in der Farmstraße 101 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein neben ihm geparkten blauen Opel Vectra. Hierbei wurde die linke Seite des Fahrzeuges beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 650 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Unfallverursacher/-in nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der 06105-40060 entgegen.

Metalldiebe erbeuten Kupfer – Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots) – Das Kupferkabel einer Umspannanlage “Am Schindberg” geriet im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag 21.10.2020 und Donnerstagmorgen 22.10.2020 in das Visier Krimineller.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten unter Gewaltanwendung Zutritt zum Gelände. Dort hatten sie es auf mehrere Kubikmeter Kupferkabel abgesehen. Nach ersten Schätzungen dürften die Kriminellen mehrere Zehntausend Euro des Buntmetalls erbeutet haben. Für den Abtransport stand offenbar ein Fahrzeug bereit.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Darmstadt

Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag 2410.2020 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos im Kreuzungsbereich der Eschollbrücker Straße/Heidelberger Straße.

Ein 86-jähriger Mann aus Bad König stand mit seinem grauen Opel Zafira an der roten Ampel in der Eschollbrücker Straße und wollte geradeaus in die Heinrichstraße weiterfahren. Ebenso stand eine 29-jährige Frau aus Weiterstadt mit ihrem silbernen Skoda an der roten Ampel in der Heidelberger Straße und wollte Richtung Eberstadt weiterfahren.

Beide gaben an, bei grüner Ampel losgefahren zu sein. Es kam daher zum Zusammenstoß beider Autos im Kreuzungsbereich, wobei sich das Auto der 29- jährigen Frau aus Weiterstadt überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Die Fahrerin hatte Glück im Unglück: Sie verletzte sich nur leicht und kam mit Prellungen ins Klinikum. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen, die genaue Schadenshöhe konnte zum Unfallzeitpunkt nicht festgelegt werden.

Der Unfall wird vom 2. Polizeirevier in Darmstadt bearbeitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben könnten, sind aufgefordert, sich auf dem 2. Polizeirevier unter der 06151/969-3710 zu melden.

Schaafheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Schaafheim-Radheim (ots) – Am Freitag 23.10.2020 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106 zwischen Schaafheim und dem Ortsteil Radheim bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Nach bislang ungeklärter Ursache geriet ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Babenhausen nach Kurvenausgang in Fahrtrichtung Schaafheim auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierauf frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 56-jährigen Schaafheimerin.

Hierbei wurden beide beteiligte Fahrzeuge sowie die angrenzende Leitplanke schwer beschädigt, sodass die Fahrzeuge in der Folge abgeschleppt werden mussten. Aufgrund des Zusammenstoßes und der massiven Beschädigung traten große Mengen Öl auf die Fahrbahn aus, sodass die Feuerwehr Schaafheim für ca. 1,5 Stunden mit den Ölbinde- und Aufräummaßnahmen beschäftigt war. Die Kreisstraße musste für diese Dauer voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Schaafheim und ein Abschleppunternehmen. Die 56-jährige Schaafheimerin wurde in der Folge der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 18.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06071-9656-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Reifen am Laster geplatzt – Hoher Sachschaden und eine verletzte Person

Gemarkung Weiterstadt – BAB 5 (ots) – Gemarkung Weiterstadt: Am 23.10. kam es gegen 13:20 Uhr zu einem folgenschweren Reifenplatzer an einem LKW mit Kipperanhänger. Der 63-jährige Lasterfahrer konnte das Ausbrechen der Zugmaschine nach links nicht abfangen, sodass das Gespann nach links über alle vier Fahrspuren schoss und dort mit dem Mercedes eines 29-jährigen Offenbachers und seiner Familie zusammenstieß.

Der Mercedes geriet ins Schleudern, die drei Insassen blieben aber unverletzt. Der 63-Jährige aus dem Ortenaukreis stieß mit dem LKW-Gespann in die Betonwand der Fahrbahnmitte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und der Laster erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Laster traten Betriebsstoffe aus, die sich auf der Fahrbahn verteilten und eine spätere, aufwendige Reinigung erforderlich machten. Drei weitere Wagenlenker erlitten Sachschäden an ihren PKWs, da sie über Reifenteile fuhren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro.

Aufgrund der Bergung des LKW-Kippers und der Aufräumarbeiten blieb die Fahrbahn zunächst vollgesperrt, die Freigabe des Seitenstreifens gegen 14:00 Uhr konnte die Entstehung eines erheblichen Staus im freitäglichen Feierabendverkehr nicht verhindern. Auch gegen 18:00 Uhr ist die Fahrbahn immer noch teilweise blockiert, der Stau beläuft sich derzeit noch auf ungefähr 10 Kilometer.

Im Rückstau kam es weiterhin zu mehreren kleinen Auffahrunfällen mit Blechschäden.

Kreis Bergstraße

Verletzte 17-jährige Radfahrerin nach Unfall durch Rotlicht-Verstoß

Lampertheim (ots) – Am Freitag 23.10.2020 um 15 Uhr missachtete der Fahrzeugführer eines blauen Fahrzeugs das Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße/Biedensandstraße. Die vorfahrtberechtigte 17-jährige Radfahrerin, die bei Grün aus der Biedensandstraße geradeaus über die Mannheimer Straße/B44 Richtung Innenstadt fuhr, wurde von dem blauen PKW am Vorderrad ihres Fahrrads erfasst.

Einen Sturz konnte sie verhindern, zog sich aber durch ihr starkes Bremsmanöver und den Zusammenstoß mit dem PKW Prellungen in den Handgelenken zu.

Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt.

Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim nimmt Hinweise von Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer und dessen Fahrzeug machen können, unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

