Hans Zimmer Live – Europa-Tournee 2022

Mannheim – Die „Hans Zimmer Live – Europe Tour“ wurde von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Nach Tourneen mit über einer Million Fans quer durch die Arenen und Stadien der Welt, kehrt der mit dem Oscar-, Grammy- und Golden Globe- ausgezeichnete Komponist Hans Zimmer ab Februar 2022 für seine neue große Live-Tour durch Europa auf die Bühne zurück. Bei der neuen Show wird Zimmer gemeinsam mit Band, Orchester und Chor seine Hit-Kompositionen, sowie neuere Werke und selten aufgeführte Stücke spielen.

Hans Zimmer schuf einige der bekanntesten und einflussreichsten Filmmusiken unserer Zeit. Der Komponist, der 2018 für die Filmmusik von Christopher Nolans Kinohit DUNKIRK seine bereits 11. Oscar-Nominierung erhielt, hat das Live- Filmmusik-Format neu erfunden.

Das Publikum erwartet im Jahr 2022 ein mitreißendes Live-Programm. Zimmers vorherige Show „Hans Zimmer Live“, die von 2014 – 2019 lief, begeisterte Publikum und Kritiker gleichermaßen. Anstelle von auf Leinwand projizierten Filmszenen stand Zimmer als Musiker und Gastgeber neben Orchester, Chor und Band im Mittelpunkt und ermöglichte den Zuhörern voll und ganz in seine bekanntesten Filmsoundtracks einzutauchen.

Mit der „Hans Zimmer Live – Europe Tour 2022“ ist der beliebte Filmkomponist auf vielfachen Wunsch nun erneut live auf der Bühne zu erleben.

Über Hans Zimmer

Hans Zimmer hat Musik für mehr als 200 Projekte quer durch alle Medien geschrieben; zusammengenommen spielten diese weltweit mehr als 28 Milliarden Dollar ein. Zimmer wurde mit vielen Auszeichnungen bedacht: einem Oscar (Academy Award®), zwei Golden Globes®, drei Grammys®, einem American Music Award sowie einem Tony® Award. Zu den Highlights unter Zimmers Arbeiten der letzten Jahre gehören: Tödliche Witwen, die den Komponisten wieder mit dem Regisseur Steve McQueen zusammenführte, für den er schon zuvor bei 12 Years A Slave die Filmmusik komponiert hatte; Blade Runner 2049, bei dem er musikalisch mit Benjamin Wallfisch zusammenarbeitete und Grammy®-, BAFTA- sowie Critics’ Choice-Nominierungen für die beste Filmmusik erhielt; Christopher Nolans Dunkirk, der ihm Nominierungen für einen Oscar, Grammy Award®, Golden Globe®, BAFTA und Critics’ Choice einbrachte. Zu Zimmers berühmten Filmmusiken zählen ferner Gladiator, Der schmale Grat, Besser geht’s nicht, Rain Man, die Trilogie The Dark Knight, Inception, Thelma & Louise, Black Hawk Down und Last Samurai. Zu den jüngsten Projekten Zimmers gehören die Neuverfilmung von Der König der Löwen, für die er für den Grammy® für den besten Soundtrack nominiert wurde. Der Film wurde von Disney am 19. Juli 2019 in die Kinos gebracht und spielte über 1,7 Milliarden Dollar ein. Zu künftigen Projekten gehören: Wonder Woman 1984 (Warner Bros.); der neuste James Bond: Keine Zeit zu sterben, (MGM); Dune von Warner Bros.; Spongebob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung; Top Gun 2: Maverick, (Paramount). Hans Zimmer hat im Herbst 2019 seine überaus erfolgreiche »Hans Zimmer Live«-Tour mit Konzerten in ganz Asien und Australien beendet. Ab Februar 2022 startet nun die Fortsetzung mit seiner neuen Europa-Tournee.

Tickets über www.eventim.de und www.semmel.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Informationen unter www.semmel.de sowie www.hanszimmerlive.com.