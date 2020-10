Mannheim: JETHRO TULL – Ersatztermin am 20. Oktober 2021 im Rosengarten

Mannheim – Eigentlich wollten Ian Anderson und Band JETHRO TULL einmal mehr am 09. November 2020 mit ihrem Prog Rock in Mannheim begeistern. Doch auch dieses geplante Konzert wird aufgrund der Corona-Pandemie leider verschoben. So kommt einer der erfolgreichsten Progressive Rock Bands der Welt nun am 20. Oktober 2021 in den Rosengarten Mannheim.

Die Tournee wird sich verstärkt auf Musik der eher „Prog“-lastigen Alben stützen, von denen sich einige auf die frühere Entstehungszeit, bis hin zu den Heavy Hitters des Tull-Katalogs konzentrieren.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: JETHRO TULL – The Prog Years

Mo, 09.11.2020, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim VERSCHOBEN

Mi, 20.10.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Preise: ab 38,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.bb-promotion.com

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen