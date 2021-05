Mannheim: JETHRO TULL am 01. Oktober 2022 im Rosengarten

Mannheim – Eigentlich wollten Ian Anderson und Band JETHRO TULL bereits 2020 mit ihrem Prog Rock erneut in Mannheim begeistern. Doch die Corona-Pandemie machte einen Auftritt unmöglich und nun muss auch das Ersatz-Konzert wieder verschoben. So kommt einer der erfolgreichsten Progressive Rock Bands der Welt nun am 01. Oktober 2022 in den Rosengarten Mannheim.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: JETHRO TULL – The Prog Years

Mo, 09.11.2020, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Mi, 20.10.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Sa, 01.10.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim – NEUER TERMIN

Preise: ab 38,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.bb-promotion.com

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen