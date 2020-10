Ludwigshafen: Stadtnotizen 23.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Die Freitagslesung in der Stadtbibliothek mit Juna Grossmann

„Schonzeit vorbei“ ist der Titel der Freitagslesung mit Juna Grossmann am Freitag, 30. Oktober 2020 um 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Juna Grossmann, Jüdin, Bloggerin und Mitarbeiterin einer NS-Gedenkstätte, berichtet darüber, wie ist es heute, 75 Jahre nach Terror und Schrecken, als jüdischer Mensch in Deutschland zu leben, wie sie die um sich greifenden antijüdischen Feindseligkeiten erlebt, darüber, wie sie mit der Angst umgeht, die sie vor einigen Jahren noch nicht kannte, und davon, dass auch sie mittlerweile auf gepackten Koffern lebt, bereit zur Flucht vor dem Hass. Der 8. Mai, der 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und damit der furchtbarsten Diktatur, die von deutschem Boden ausging, ist Anlass für diese gemeinsame Veranstaltung mit dem Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3 Euro; Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-3301.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Handlettering im Ideenw3rk

Handlettering ist eine moderne Form der Kalligrafie, also der Schreibkunst, und mit ein bisschen Übung zu meistern. Die beiden Kursleiterinnen Viola Osere und Nora Domres erklären im Kurs „Handlettering“ am Freitag, 30. Oktober 2020, 17 bis 20 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, die Grundlagen des Letterings. Besprochen werden Materialverwendung und verschiedene Techniken. Neben Übungen zum Einsteigen stehen Tipps und Tricks im Vordergrund, die aus dem eigenen Lettering kleine, kreative Kunstwerke machen. Der Workshop richtet sich an Einsteiger, Teilnehmer mit etwas Erfahrung und vielleicht schon mit eigenen Projekten sind ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei; Informationen und Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2608.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 30. Oktober 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

VHS-Online-Seminar: Vom Mitarbeiter (Kollegen) zur Führungskraft

Häufig werden neue Führungskräfte aus dem jeweiligen bestehenden Team rekrutiert und ohne viel Vorbereitung „ins kalte Wasser“ geschmissen. Gleichzeitig ändern sich ihre Aufgaben und die Erwartungen an sie deutlich. Führendes Handeln wird von ihnen erwartet, wo bisher geführtes Verhalten passend war. Diese geänderten Anforderungen an die neue Führungskraft stellen die zentrale Herausforderung dar. Ziel der Veranstaltung „Vom Mitarbeiter (Kollegen) zur Führungskraft“ ist es, dass die Teilnehmenden lernen, diesen Rollenwechsel aktiv zu managen. Das Online-Seminar der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen findet an zwei Samstagabenden, 7. und 14. November 2020, von 18 bis 21.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 84 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

„Wir müssen reden!“ macht im Social Innovation Lab der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Station

Das Ernst-Bloch-Zentrum setzt das Tor 4-Projekt „´Das Problem der Freiheit ist ihre Vieldeutigkeit‘ – Wir müssen reden!“ fort, das in Zusammenarbeit mit der Improvisationstheatergruppe „Wer, wenn nicht 4“ entwickelt und umgesetzt wurde: Die nächste Station der Tournee durch die Metropolregion Rhein-Neckar ist am Mittwoch, 4. November 2020 um 19 Uhr im Social Innovation Lab der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Bismarckstraße 55. Der Eintritt ist frei. Der Termin findet in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen statt.

Freiheit ist schön, aber herausfordernd; zumindest, wenn man sie ernst nimmt. In diesem Sinn soll die Vieldeutigkeit von Freiheit im Projekt erfahrbar gemacht werden, indem die Schauspieler beim Improvisationstheaterspiel in ihren jeweiligen Rollen mit den Menschen aus dem Publikum ins Gespräch kommen. Die Gedanken zur Freiheit des Philosophen Ernst Bloch wie beispielsweise „Alle Freiheit macht sich kenntlich als Findung, nicht als Verlust unserer selbst und des Unseren“ sollen das Publikum zum Nachdenken inspirieren und so die Diskussionen anregen. Durch gezielte Interaktion mit dem Publikum und anschließendes Spiel der Improvisationstheatergruppe werden die Zuschauer animiert, verschiedene Perspektiven wahr- und einzunehmen.

Das Projekt wird gefördert im Programm „TOR 4 – BASF fördert Kunst“. Weitere Informationen finden sich unter www.bloch.de/kultur/tor-4. Aufgrund der Covid-19-Situation ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Um vorherige Anmeldung unter E-Mail anmeldung@bloch.de wird nach Möglichkeit gebeten. Vor der jeweiligen Veranstaltung empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite des Ernst-Bloch-Zentrums www.bloch.de.