Heidelberg: Stadtnotizen 23.10.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Halloween: Gesundheitsamt rät ab, in Gruppen von Haus zu Haus zu ziehen oder Partys zu feiern

„Süßes oder Saures“: Die bei Kindern inzwischen beliebte Tradition, zu Halloween (31. Oktober) verkleidet – oftmals in Gruppen – von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten einzufordern, wird wegen der Coronavirus-Pandemie dieses Jahr vielerorts kritisch gesehen. Auch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, rät, im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen in diesem Jahr am besten ganz auf diese gewohnte Tradition zu verzichten.

Entsprechendes gilt für Halloween-Partys von Jugendlichen und Erwachsenen. „Nicht alles, was nach Verordnung noch erlaubt ist, ist epidemiologisch unbedingt sinnvoll. Wir befinden uns nun einmal inmitten einer Pandemie“, appelliert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Andreas Welker, an die Vernunft und das Verständnis von Halloween-Fans, den Brauch in diesem Jahr besser nur in der Kernfamilie zu feiern.

Nächtliche Vollsperrung der Neuenheimer Landstraße am 27. und 28. Oktober

Die private Baumaßnahme in der Neuenheimer Landstraße steht vor dem Abschluss. Für den Abbau des Krans wird die Straße in Höhe der Hausnummer 48 jeweils am Dienstag, 27. Oktober, und am Mittwoch, 28. Oktober 2020, von 1 bis 4.30 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Aus Ziegelhausen kommend wird der Verkehr über die Alte Brücke umgeleitet. Verkehrsteilnehmende aus Neuenheim kommend können die Sperrung über die Theodor-Heuss-Brücke umfahren. Auch der Geh- und Radweg ist teilweise von der Sperrung betroffen. Radfahrende werden gebeten abzusteigen oder die Umleitung entsprechend für den Straßenverkehr zu nutzen. Ab Donnerstag, 29. Oktober 2020, ist die Straße in beiden Richtungen wieder frei befahrbar.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht über aktuelle Baustellen in der Zeit vom 26. Oktober bis 1. November 2020