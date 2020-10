Kaiserslautern: Der 1. FC Kaiserslautern verliert das Auswärtsspiel beim SV Meppen

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern hat am 7. Spieltag in der 3. Fußball-Liga das Auswärtsspiel am Samstag beim SV Meppen mit 2:3 verloren, zur Halbzeit stand es 1:1 unentschieden.

Die Meppener gingen in der 27. Minute durch Steffen Puttkammer mit 1:0 in Führung. Die Lauterer erzielten zwei Minuten später durch Hendrik Zuck den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach der Pause brachte René Guder in der 47. Minute die Emsländer erneut in Führung. Durch einen Kopfball von Stürmer Marvin Pourie gelang dem FCK erneut der Ausgleich in der 67. Minute. Für die Entscheidung sorgte der erst eingewechselte Lukas Krüger nach einem Slalom durch die FCK-Abwehr in der 86. Minute mit dem Siegtreffer für Meppen.

Der 1.FC Kaiserslautern bleibt nach dem 7. Spieltag weiterhin ohne Sieg und ist mit vier Punkten sowie 6:11 Toren auf den 18. Tabellenrang zurückgefallen.

Das nächste Heimspiel bestreitet der 1. FC Kaiserslautern am Montag, 2. November 2020, um 19 Uhr gegen den FC Hansa Rostock. Die Rostocker haben sich mit einem 5:1 Heimsieg gegen Viktoria Köln an die Tabellenspitze geschossen.

