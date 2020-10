Kreis Südliche Weinstraße: Fallzahlen weiter gestiegen – Landkreis Südliche Weinstraße ab sofort in „Alarmstufe“ rot

Landau – Im Landkreis Südliche Weinstraße ist erstmals der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten worden. Der aktuelle 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 61,5. Damit befindet sich der Kreis in der „Alarmstufe“ rot des Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz.

Die regionale Task-Force hatte noch gestern Vormittag bei Alarmstufe orange getagt und kam gemeinsam zu dem Schluss, die Lage an der Südlichen Weinstraße sensibel zu beobachten und – wenn notwendig – durch entsprechende Einzelverfügungen in die Infektionsgeschehen einzugreifen. So sei dies bereits in der Vergangenheit gehandhabt worden, beispielsweise durch Kita-Schließungen. Die Task-Force wird zeitnah zusammentreffen, um die weiteren Maßnahmen zu besprechen.

Landrat Dietmar Seefeldt appelliert ferner an die Bevölkerung: „Jede und jeder Einzelne ist aufgefordert, sich umsichtig und vorsichtig zu verhalten, Rücksicht zu nehmen und verantwortungsvoll die Regeln zu beachten. Wir brauchen mehr denn je die große Solidarität Aller. Helfen Sie durch ihr Verhalten und ihr gutes Vorbild mit, das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten. Wir haben es in der Hand, den weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu stoppen. Denn nur, wenn wir alle gemeinsam konsequent uns selbst und andere schützen und unsere Kontakte eng beschränken, kann es uns gelingen, die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen und die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu behalten.“