Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 23.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.10.2020, gegen 12:45 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Fahrtauglichkeit eines 21-Jährigen überprüft. Hierbei wurden Auffälligkeiten im Hinblick auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt und durch weitere durchgeführte Tests erhärtet. Den 21-Jährigen, dem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt versagt wurde, erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit zu erwartendem Bußgeld, Eintragungen von Punkten ins Verkehrszentralregister sowie einem Fahrverbot.

Bad Dürkheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.10.2020 gegen 12:10 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Hausnummer 29, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten grauen Renault Clio am hinteren Kotflügel / Stoßstange auf der Fahrerseite. Zeugenhinweise werden unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de erbeten.

Grünstadt: Personenkontrolle – BTM aufgefunden

Grünstadt, Kreuzer Weg – 22.10.2020, 22:44 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle zweier Jugendlicher im Bereich des LG fanden Beamte der PI Grünstadt ein verbotenes Einhandmesser, ein Tütchen mit Amphetaminanhaftungen und einen Joint. Die Gegenstände wurde sichergestellt. Gegen den 16- und 17-Jährigen aus Grünstadt werden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Wattenheim: Betrunkener Autofahrer greift Polizeibeamten tätlich an

Wattenheim / Grünstadt – 22.10.2020, 19:15 bis 20:30 Uhr (ots) – Nach ersten Mitteilungen über einen in Schlangenlinien fahrenden PKW-Fahrer auf der A 6 wurde kurze Zeit später ein Unfall auf der L 520 / Wattenheim gemeldet. Der 68-Jährige aus Carlsberg kam offensichtlich unter Alkoholeinwirkung (Alkotest: über 2,3 Promille) von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 40 m im Grünstreifen und drehte sich dann, wobei der neuwertige PKW relativ stark beschädigt wurde (ca. 15000EUR Schaden). Der Fahrer blieb indes unverletzt. Bei der Blutentnahme auf der Dienststelle wollte dieser seinen Führerschein nicht aushändigen – mit dem Kommentar „einen Scheiß bekommt ihr!“. Als der Beschuldigte seine Brieftasche wieder einstecken wollte, versuchte ein Beamter dies verhindern. Unvermittelt schlug der 68-Jährige dem Beamten mit geballter Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Er beleidigte die Beamten zudem als „Dreckschweine, Arschloch und Kanake“. Der Beschuldigte ist der Polizei kein Unbekannter, er fiel wegen ähnlich gelagerten Delikten bereits in der Vergangenheit auf. Ob der Führerschein echt ist, wird geprüft.

Altleiningen, Höningen: PKW-Aufbruch auf Wandererparkplatz

Altleiningen/Höningen, Parkplatz Langental – 22.10.2020, 13:00 – 14:30 Uhr (ots) – Ein Ehepaar aus Grünstadt stellte gestern seinen PKW auf dem Wandererparkplatz Langental ab. Während der Abwesenheit schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtasche der Geschädigten mit zwei Kreditkarten und persönlichen Papieren. Die entwendeten Gegenstände wurden zur Sachfahndung ausgeschrieben.

Bockenheim: Sachbeschädigung an und in leerstehendem Haus

Bockenheim, Leininger Ring – 22.10.2020, 11:05 Uhr (ots) – Der Geschädigte stellte gestern fest, dass an und in seinem leerstehenden Anwesen im Leininger Ring Vandalismus Schäden verursacht wurden (Glastüren, Blumenkübel, Feuerlöscher). Aufgrund vorgefundener Spuren gehen wir von jugendlichen Tätern aus. Täterhinweise liegen nicht vor.

Lambrecht: Pkw übersehen zieht Vollsperrung nach sich

Lambrecht (ots) – Am 23.10.2020, gg. 14:30 Uhr fuhr eine 82jährige Frau aus Weidenthal vom Parkplatz eines Gemüseverkaufstands am Ortseingang Lambrecht auf die B39/Hauptstraße ein und übersah hierbei den herannahenden Pkw eines 71jährigen Mannes, ebenfalls aus Weidenthal. Die Fahrzeuge kollidierten und der Fahrer, welcher sich auf der B39 befand, wurde leicht verletzt. Die B39 war während der Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme voll gesperrt, konnte aber nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr Lambrecht und der Rettungsdienst befanden sich ebenfalls im Einsatz.