Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz

Am 23. Oktober gegen 06:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mitsubishi Colt die Landesstraße von Langenschwarz herkommend in Richtung Sandlofs. Im Bereich einer Kurve verlor er, auf der verschmutzen Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 25-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 5.000 EUR.

Unfall mit Sachschaden

Niederaula

Am Mittwoch (21.10.), um 17:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Bleicherode mit seinem Lkw den Autobahnzubringer der A7 und hatte die Absicht, nach links auf die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Niederaula einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 33-jähriger Mann aus Ottrau, ebenfalls mit einem Lkw, die Bundesstraße 62 von Niederaula kommend in Richtung Niederjossa und in der entgegengesetzten Richtung befuhr ein 68-jähriger Mann aus Bad Liebenstein mit seinem 7er BMW die Bundesstraße 62 von Niederjossa kommend und hatte die Absicht, nach links auf den Autobahnzubringer zu fahren. Hierzu ordnete sich der Mann mit seinem BMW auf dem Linksabbiegestreifen ein und wartete an der Haltelinie. Trotzdem der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Bleicherode wartepflichtig gewesen wäre, fuhr er in den Einmündungsbereich ein, bremste dann aber bis zum Stillstand seines Lkw`s und kam auf der ersten Fahrbahn der Bundesstraße 62 zum Stehen. Dies sah der 33-jährige Mann aus Ottrau und versuchte deshalb mit seinem Fahrzeug nach links auszuweichen und stieß Frontal mit dem auf der Linksabbiegespur befindlichen BMW zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Donnerstag (22.10.), gegen 17 Uhr, parkte ein Alsfelder seinen silbernen Renault Megane für diverse Einkäufe zuerst auf einem Parkplatz in der Straße „An der Au 1“ in Alsfeld, anschließend fuhr er noch auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „An der Au 14“.

Später stelle er dann eine Beschädigung an seinem hinteren linken Kotflügel fest, diese muss auf einem der beiden Parkplätze entstanden sein. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz – Am Freitag, (23.10.), gegen 6 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem Mitsubishi Colt die Landesstraße von Langenschwarz herkommend in Richtung Sandlofs. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 25-jährige unverletzt.

Es entstand Sachschaden von 5.000 Euro.

Auffahrunfall

Ludwigsau

Am Donnerstag, gegen 16:18 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem Audi Q3 die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste die 49-jährige Frau anhalten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 78-jährige Mann aus Edermünde zu spät und fuhr mit seinem Ford C-Max auf den Audi auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Donnerstag (22.10.), gegen 16:18 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit ihrem Audi Q3 die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste die Frau anhalten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer aus Edermünde zu spät und fuhr mit seinem Ford C-Max auf den Audi auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (22.10.), gegen 23:50 Uhr, befuhr eine Seat Ibiza die Hünfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 42 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr drei Absperrpfosten, durchquerte eine Hecke und kam auf dem Grundstück zum Stehen. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Kollision mit Radladerschaufel

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (22.10.), gegen 13:17 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder mit seinem VW die Straße vom Lappenlied kommend in Richtung „An der Sommerseite“. Dort kollidierte er mit der Schaufel eines Radladers, der Aufgrund der dortigen Baustelleneinrichtung zum Teil verdeckt war. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Donnerstagabend, gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem grauen Seat Ibiza die Hünfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 42 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr drei Absperrpfosten, durchquerte eine Hecke und kam auf dem Grundstück zum stehen. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Kollision mit Radladerschaufel

Am Donnerstag, gegen 13:17 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem VW die Straße vom Lappenlied kommend in Richtung An der Sommerseite. Dort kollidierte er mit der Schaufel eines Radladers, der Aufgrund der dortigen Baustelleneinrichtung zum Teil verdeckt war. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die eigenen 4-Wände schützen – Tipps der osthessischen Polizei

Fulda – An diesem Wochenende, am Sonntag (25.10.), ist Tag des Einbruchschutzes, der Teil der bundesweiten Initiative K-Einbruch zur Prävention von Einbruchdiebstahl ist. Ziel dieses Tages ist es, die Zahl der Einbrüche zu minimieren und auf mögliche Gefahren und Sicherheitslücken in den eigenen 4-Wänden hinzuweisen.

Zahl der Einbrüche in Osthessen geht zurück

Nach wie vor finden eine Mehrzahl der Einbrüche in der dunklen Jahreszeit statt – auch wenn die Zahl der verzeichneten Einbrüche in Osthessen in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist. Während es im Jahr 2016 zum Beispiel noch 400 angezeigte Wohnungseinbrüche gab, waren es im letzten Jahr nur noch 224. Mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger ist das Ziel der osthessischen Polizei ganz klar: Die Zahl der Einbrüche auch in diesem Jahr so gering wie möglich halten und noch mal minimieren.

Osthessische Polizei gibt ab nächster Woche Tipps

Ab Montag wird es deshalb auf dem Instagram Account der osthessischen Polizei @polizei_oh zwei Wochen lang regelmäßig Tipps geben, wie Einbrechern das Leben schwer gemacht werden kann: „Oft sind es schon Kleinigkeiten, die Schlimmeres verhindern. Klingt banal, ist aber extrem wichtig: Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer richtig verschließen“, so Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann.

Fahrzeugbrand – Vollsperrung BAB 4

Ein 34-jähriger Fahrer aus Polen befuhr am Donnerstag, 22.10.2020 gg. 20.15 Uhr, mit seinem Sattelzug die A4 von der AS Wildeck Hönebach in Fahrtrichtung Dresden. Kurz vor der AS Wildeck Obersuhl bemerkte der Fahrer einen Leistungsverlust seiner Zugmaschine. Unmittelbar im Anschluss schlugen schon die Flammen aus dem Motorraum hervor. Der Fahrer stoppte daraufhin sofort seinen mit 6 Paletten (ca. 4800 L) Lacke und Farben beladenen Sattelzug.

Erste Löschversuche des polnischen Fahrzeugführers scheiterten. Hieraufhin alarmierten weitere Verkehrsteilnehmer unverzüglich die Feuerwehr. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Obersuhl, welche den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bekam und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Ladung verhindern konnte. Da es sich bei der Ladung um Gefahrgut handelte, wurde der Gefahrgutzug des Landkreises Hersfeld/Rotenburg alarmiert und in der Nähe der Brandstelle bereitsgestellt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Brandstelle an die zuständige Autobahnmeisterei übergeben werden. Die schwierige Bergung des durch den Brand beschädigten Sattelzuges wurde durch ein regionales Abschleppunternehmen vorgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten und die anschließende Bergung musste die Autobahn A 4 in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt bleiben. Am 23.10.2020 gg. 04:40 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Die Brandstelle auf dem rechten Fahrstreifen bleibt bis zur Begutachtung durch den Straßenbaulastträger weiterhin gesperrt. Der Schaden am Sattelzug wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen bieten kostenfreie Hilfe an

Übrigens können sich Firmen und Privatpersonen bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Osthessen auch jederzeit kostenfreie Tipps einholen: Im vergangenen Jahr haben dieses Angebot gleich 253 Bauherren, Geschäftsleute sowie Haus- und Wohnungsbesitzer genutzt. Wer Interesse an einer solchen Beratung hat, findet die Ansprechpartner der jeweiligen Landkreise auf polizei.hessen.de

Brandstiftung? Die Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Feldscheune

Herbstein – Am Donnerstagnachmittag (22.10.), gegen 17 Uhr, brannte eine Feldscheune in der Feldgemarkung Rixfeld – circa 500 Meter von der B 275 entfernt. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. In der Scheune befanden sich landwirtschaftliche Maschinen. Verletzt wurde niemand. Auch wenn die genaue Brandursache derzeit noch unklar ist, hält die Alsfelder Kriminalpolizei eine Brandstiftung für wahrscheinlich.

Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder verdächtige Personen und Fahrzeuge vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Brandorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der entstande Sachschaden beträgt noch ersten vorläufigen Schätzungen rund 10.000 Euro.

Fahrzeugbrand – Vollsperrung BAB 4

Ein 34-jähriger Fahrer aus Polen befuhr am Donnerstag, 22.10.2020 gg. 20.15 Uhr, mit seinem Sattelzug die A4 von der AS Wildeck Hönebach in Fahrtrichtung Dresden. Kurz vor der AS Wildeck Obersuhl bemerkte der Fahrer einen Leistungsverlust seiner Zugmaschine. Unmittelbar im Anschluss schlugen schon die Flammen aus dem Motorraum hervor. Der Fahrer stoppte daraufhin sofort seinen mit 6 Paletten (ca. 4800 L) Lacke und Farben beladenen Sattelzug.

Erste Löschversuche des polnischen Fahrzeugführers scheiterten. Hieraufhin alarmierten weitere Verkehrsteilnehmer unverzüglich die Feuerwehr. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Obersuhl, welche den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bekam und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Ladung verhindern konnte. Da es sich bei der Ladung um Gefahrgut handelte, wurde der Gefahrgutzug des Landkreises Hersfeld/Rotenburg alarmiert und in der Nähe der Brandstelle bereitsgestellt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Brandstelle an die zuständige Autobahnmeisterei übergeben werden. Die schwierige Bergung des durch den Brand beschädigten Sattelzuges wurde durch ein regionales Abschleppunternehmen vorgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten und die anschließende Bergung musste die Autobahn A 4 in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt bleiben. Am 23.10.2020 gg. 04:40 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Die Brandstelle auf dem rechten Fahrstreifen bleibt bis zur Begutachtung durch den Straßenbaulastträger weiterhin gesperrt. Der Schaden am Sattelzug wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.