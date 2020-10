Kleinbrand in einer Altenwohnanlage in der Meißener Straße in Bierstadt

Gegen 16:45 Uhr alarmierte ein interner Rauchwarnmelder die Bewohnerin einer Altenwohnanlage und konnte so schlimmeres verhindern.

Die über Notruf 112 alarmierte Feuerwehr Wiesbaden sowie der Rettungsdienst war kurze Zeit nach Eingang der Alarmmeldung vor Ort. Die alte Dame befand sich bereits außerhalb ihrer Wohnung.

Sie wurde in der Folge von einem Notarzt und zwei RTW-Besatzungen betreut.

Es brannten Gegenstände auf dem Herd, die von einem Trupp unter PA und unter Verwendung eines vor Ort befindlichen Wandhydranten, rasch gelöscht werden konnten.

Anschließend wurde die Wohnung kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Die Seelsorge in Notfällen (SIN) organisierte für die alte Dame eine vorübergehende Ersatzwohnung.

Vor Ort waren Mannschaft und Fahrzeuge der Feuerwache 2 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bierstadt und Kloppenheim, ein Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen sowie die Polizei.

Radfahrerin angefahren, Ort: Wiesbaden, Bahnhofstraße, Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 11.00 Uhr

(akl) Bei einem Unfall in der Bahnhofstraße wurde eine 18-jährige

Fahrradfahrerin aus Wiesbaden am Donnerstag leicht verletzt. Der

Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die 18-Jährige war gegen 11.00

Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen der Bahnhofstraße in Richtung 1.

Ring unterwegs, als sie an der Einmündung zur „Untere Albrechtstraße“ von einem

abbiegendem weißen Audi erfasst wurde. Die Radlerin stürzte zu Boden und

verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um die

Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern. Der mutmaßliche Fahrer des

Audi, ein 52-jähriger Mann aus Wiesbaden, konnte im Nachgang ermittelt werden,

gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Schwerer Raub in Wohnung, Ort: Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 10.10 Uhr

(akl) Am Donnerstagmorgen, gegen 10.10 Uhr, wurde ein 70-jähriger Mann in seiner

Wohnung in der Rüdesheimer Straße von zwei Männern überfallen und mit einer

Schusswaffe bedroht. Nachdem das Räuberduo an der Wohnungstür geklingelt hätte,

sei ihr Opfer in die Wohnung gedrängt und geschlagen worden. Die Täter

durchwühlten die Wohnung und erbeuteten Goldschmuck und Bargeld. Der erste Täter

sei etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen. Er habe einen schwarzen Hautton

und kurze lockige Haare sowie braune Augen gehabt. Seine Figur wurde athletisch

beschrieben, er sei mit einer dunkelgrünen Winterjacke und Turnschuhen bekleidet

gewesen und habe eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Der andere Täter sei

30 bis 35 Jahre alt, mit braunem Teint und etwa 170 cm Größe. Er wäre schlank

mit kurzen lockigen Haaren. Er habe eine dunkelblaue Winterjacke, Turnschuhe

sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Die Fahndung durch Polizeikräfte

führte nicht zur Festnahme der Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter

der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schlägerei, Ort: Wiesbaden, Helenenstraße, Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 20.00 Uhr

(akl) Am Donnerstagabend kam es gegen 20.00 Uhr in der Helenenstraße zu

Streitigkeiten zwischen vier jungen Männern im Alter von 13 bis 19 Jahren, die

in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung überging. Dabei wurde eine

Person mit einer Thermoskanne geschlagen und am Kopf verletzt. Darüber hinaus

wurde einem Beteiligten die Halskette entrissen und diese dann als

Schlagwerkzeug eingesetzt. Das Geschehen wurde teilweise durch die vorhandene

Videoschutzanlage aufgezeichnet, die Auswertung der Aufnahmen stehen noch aus.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise

werden an die Rufnummer (0611) 345-0 erbeten.

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle, Ort: Wiesbaden, Mainzer Straße, Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 00.52 Uhr

(akl) In der Nacht zum Donnerstag ist ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle

geflüchtet. Eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers bemerkte gegen 00.50 Uhr

auf der Mainzer Straße ein Fahrzeug ohne Beleuchtung und wollte dieses

kontrollieren. Der Fahrer des Skoda Roomster fuhr in die Welfenstraße und hielt

dort kurzzeitig an. Dann gab er jedoch Gas und flüchtete über die Wittelsbacher

Straße und den 1. Ring wieder in die Mainzer Straße stadtauswärts. Hier

beschleunigte er nochmals deutlich und wurde mit 149 km/h von der stationären

Geschwindigkeitsmessanlage erfasst. Dann gelang ihm die Flucht auf die BAB 66 in

Richtung Rüdesheim. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen etwa 30 Jahre alten

Mann mit kurzen, dunklen Haaren und einem längeren Bart, sowie einem dunkleren

Teint. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die

Ermittlungen werden vom Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

geführt. Personen, die Hinweise auf die Fahrweise und mögliche Gefährdungen

geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu

melden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbrecher gescheitert, Idstein, Lärchenweg, 22.10.2020, 09.00 Uhr bis 12.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter scheiterten am Donnerstag beim Versuch in ein

Einfamilienhaus im Lärchenweg in Idstein einzubrechen. Die Einbrecher machten

sich zwischen 09.00 Uhr und 12.15 Uhr an zwei Türen des Hauses zu schaffen. Die

beiden Türen hielten jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Täter

unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der durch den Einbruchsversuch

entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die zuständigen

Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere

Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Geparkter Pkw mutwillig beschädigt, Niedernhausen, Königshofen, Am Wasserturm, 22.10.2020, 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstag haben unbekannte Täter in der Straße „Am Wasserturm“ in

Königshofen einen geparkten VW Passat mutwillig beschädigt. Die Täter schlugen

zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr eine Seitenscheibe des betroffenen Pkw ein und

verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 in Verbindung zu setzen.

Geldbörse beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Niedernhausen, Platter Straße, 22.10.2020, 14.30 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Platter Straße in Niedernhausen musste eine

Frau am Donnerstagnachmittag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse

niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse

während des Einkaufs auf dem Kinderwagen abgelegt. Diebe nutzten daraufhin die

Gunst der Stunde und schnappten sich in einem unbeobachteten Moment das

Portemonnaie. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine

günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit

Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm

geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Geldbörsen in einem unbeaufsichtigten

Einkaufswagen oder Kinderwagen abgelegt werden.

Brennende Heuballen, Hünstetten, Wallrabenstein, Landesstraße 3277, 22.10.2020, 23.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend brannten im Bereich des Grillplatzes von Wallrabenstein

mehrere an einem Feldrand gelagerte Heuballen. Der Brand wurde gegen 23.15 Uhr

bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Hinweisgeber und Zeugen

werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Betrügerische Anrufe, Oestrich-Winkel, 22.10.2020,

(pl)Im Verlauf des Donnerstages haben im Bereich von Oestrich-Winkel mindestens

zwei Personen betrügerische Anrufe erhalten. Die Trickbetrüger versuchten zum

einen mit der Masche des falschen Polizeibeamten und zum anderen als angeblicher

Microsoftmitarbeiter an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Die beiden

Angerufenen ließen sich von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht

aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate abgebrochen wurden. Die Polizei

appelliert, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu

übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Richtige Polizisten fragen am

Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen und kein Mitarbeiter einer seriösen

Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von

Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Entgegnen Sie

dem Anrufer, die Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das

Gespräch und kontaktieren die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Infostand in Idstein, Idstein, Am Wörtzgarten 4, Parkplatz des dortigen Baumarktes, 29.10.2020, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

„Bei uns ist nichts zu holen“ oder „Wenn die wollen, kommen die überall rein“

sind Vorurteile, die Polizeibeamte häufig zu hören bekommen. Auch die Ansicht

„Die Hausratversicherung zahlt doch alles“ wird oft vertreten. Dabei wird nicht

bedacht, dass die Versicherung Erinnerungsstücke nie ersetzen kann. Die

psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs kann man zudem oft als die

größeren Schäden bezeichnen. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf

nicht selten eines langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen, dass ein

Einbrecher in der eigenen Wohnung oder im Haus war.

Täter nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene

Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. In jeder Wohnung, jedem

Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen –

am liebsten natürlich Bargeld und Schmuck. Dabei ist es so einfach, den

Einbrechern das Leben schwerer zu machen. Technische Sicherungen und richtige

Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche Verschließen von Fenstern und Türen,

tragen dazu bei, dass heute schon jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium

scheitert.

Es gibt also viele Gründe am Donnerstag, dem 29.10.2020, zwischen 11.00 und

13.00 Uhr, zu einem Beratungsgespräch an den Infostand des Polizeipräsidiums

Westhessen zu kommen. Den Infostand mit sachkundigen Ansprechpartnern finden Sie

auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Straße Am Wörtzgarten 4 in 65510

Idstein.

Beamte der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen erklären die

Schwachstellen einer Immobilie und zeigen Lösungsmöglichkeiten von technischen

Sicherungen, um es dem Einbrecher schwerer zu machen. Unterstützt von

ausgebildeten ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren gibt es auch Tipps

über das Verhalten an der Wohnungstür, Anrufe vom falschen Polizeibeamten,

Enkeltricks und vieles mehr. Wer Wert auf eine gute Nachbarschaft und ein

funktionierendes soziales Umfeld legt, wird hier ebenso mit Empfehlungen und

Broschüren informiert. Kommen Sie zuerst zu uns, bevor der Einbrecher oder

Betrüger zu Ihnen kommt. „Wir sind für Sie da!“

Am Infostand gelten die aktuellen Hygienevorschriften des RKI. Alle Besucher

müssen deshalb zwingend eine Mund-Nasenbedeckung tragen.

Unfallflucht, Idstein, Kreuzgärten, 16.10.2020, 08.00 Uhr bis 18.10.2020, 15.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Idstein wurde zwischen Freitagmorgen und

Sonntagnachmittag ein geparkter weißer BMW beschädigt. Das im hinteren, linken

Bereich beschädigte Auto war in der Straße „Kreuzgärten“ abgestellt.

Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

