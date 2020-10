Wildhasen ausgewichen

Münchweiler am Klingbach/L 493 (ots) – Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Pkw Renault Twingo die L 493 von Silz kommend in Fahrtrichtung Klingenmünster. Auf Höhe der Ortschaft Münchweiler erschrak die 18-jährige wegen eines kreuzenden Wildhasen und leitete eine Vollbremsung ein. Beim Versuch dem Hasen auszuweichen verlor die 18-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw und überschlug sich. Der Pkw kam rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Liegen.

Die junge Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch Münchweiler geleitet. Die Feuerwehren Silz und Gossersweiler waren ebenfalls im Einsatz.

Unfall durch Sekundenschlaf

Landau/A65 (ots) – Ein 18-Jahre alter Autofahrer kam Donnerstagmorgen 22.10.2020, 06.30 Uhr auf der A 65 kurz vor der Anschlussstelle LD-Zentrum (in Fahrtrichtung KA) infolge eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Sowohl an seinem PKW als auch an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Die Polizei warnt: Der Sekundenschlaf fährt immer mit. Erste Warnzeichen sind häufiges Gähnen und Blinzeln, schwere Augenlider und Augenbrennen. Treten diese Symptome auf, ist es nicht mehr weit bis zum plötzlichen Einnicken am Steuer. Grundsätzlich sollte man immer mit ausreichendem Schlaf hinterm Lenkrad sitzen. Ausreichende Pausen verbunden mit einem Powernapping sowie Essen und Trinken sind bei längeren Fahrten immer hilfreich.

Stoppschild übersehen und Unfall verursacht

Großfischlingen (ots) – Donnerstagnachmittag 22.10.2020, 17 Uhr kam es an der Kreuzung L542/ L507 zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Richtung Kleinfischlingen kommend, fuhr unter Missachtung des Stoppschildes ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dabei mit einer 24-jährigen Autofahrerin. Zum Glück entstand dabei lediglich Sachschaden.

Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer ohne anzuhalten über den Kreuzungsbereich fuhren.

Wenn die Streife überholt…

Edesheim/A65 (ots) …und man dabei auf seinem Handy tippt, kostet das 100 Euro und kassiert einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Was war passiert?

Die Streife überholte gestern auf der A 65/Höhe Edesheim einen VW Crafter, dessen 43-jähriger Fahrer eifrig am Handy tippte. Weil er dermaßen beschäftigt war, erkannte er den Streifenwagen nicht. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle hatte der Autofahrer sein Handy dem Beifahrer zugeworfen, um sein Fehlverhalten zu vertuschen. Allerdings nutzte dies wenig. Der Bußgeldbescheid wird ihm in Kürze zugestellt.