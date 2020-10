Motorradfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots) – Ein 82-Jähriger verursachte am Donnerstag 22.10.2020 einen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer in der Maudacher Straße. Der Senior war gegen 20.15 Uhr mit seinem Pkw in der Maudacher Straße unterwegs, als plötzlich ohne zu schauen, nach rechts auf die Parallelfahrbahn zog. Hierbei übersah er einen neben ihm fahrenden 42-jährigen Motorradfahrer.

Es kam zur Kollision. Hierbei stürzte der 42-Jährige und verletzte sich. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Eine 67-Jährige verursachte am Donnerstag 22.10.2020 aufgrund eines Verkehrsunfalls einen Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Die Frau war gegen 12.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Lambsheimer Straße unterwegs, als sie die Vorfahrt einer 65-jährigen Pkw-Fahrerin nahm, die gleichzeitig auf der Dürkheimer Straße unterwegs war.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch Aufprall schleuderte der Pkw der 67-Jährigen gegen einen weiteren Pkw. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Autoteile gestohlen

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Knollstraße stahlen bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.10.2020, 21 Uhr bis 22.10.2020, 9 Uhr) den Mittelschalldampfer eines Opel-Astra. Der Schaden wird derzeit auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, wenden.

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Zwischen dem 20.10.2020, 15 Uhr und dem 21.10.2020, 5 Uhr, wurde im Eckewartweg außerdem der Katalysator eines parkenden Opel Astra von unbekannten Tätern gestohlen. Die Schadenshöhe ist hier bislang nicht abschließend geklärt.

Wir suchen Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de