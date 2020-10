Spiegel abgefahren und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots) – Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist am Mittwoch der

Verursacher eines Unfalls im Heideweg weitergefahren. Die Polizei bittet um

Hinweise.

Zwischen 8 und 14 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Heideweg,

Höhe Hausnummer 8, am Straßenrand parkenden VW Golf. Vermutlich beim

Vorbeifahren wurde der linke Seitenspiegel des Golfs beschädigt. Der Unbekannte

fuhr weiter, weshalb die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten

Fahrerflucht ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Autofahrer beschädigte am

Donnerstag einen Wagen auf dem Parkplatz der Barbarossa-Bäckerei in der Obere

Lauterstraße in Otterbach.

Die 24-jährige Fahrerin parkte ihr Fahrzeug um 8:45 Uhr auf dem Parkplatz. Als

sie von der Arbeit um 16:30 Uhr zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie den

Schaden: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den Opel Astra hinten links.

Danach verließ er den Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Nach Kneipenbesuch Fenster eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Der Gast einer Kneipe in der Friedrich-Engels-Straße ist

am Donnerstagabend auf eine etwas andere Art und Weise im Gedächtnis geblieben.

Der Mann soll gegen 20:45 Uhr das Lokal verlassen haben. Direkt danach flog ein

Stein durch die Fensterscheibe. Zeugen sagten übereinstimmend aus, dass es der

besagte Gast war. Sie beschrieben ihn als circa Mitte zwanzig. Er sprach

gebrochenes deutsch und eine vermutlich osteuropäische Sprache. Gekleidet war er

mit Jeans, hellgrauem Pullover, Kappe und zwei verschiedenfarbigen Schuhen (rot

und braun).

Die eintreffenden Polizeibeamten suchten den Bereich um die Kneipe ab, konnten

aber niemanden antreffen, der auf die Beschreibung passte. Schülerinnen und Schüler zum Schnuppertag bei der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Die Herbstferien in Rheinland-Pfalz neigen sich dem Ende

zu. Den letzten Ferientag nutzen neun Mädels und Jungs um bei einem Schnuppertag

im Polizeipräsidium Westpfalz der Polizei über die Schulter zu schauen.

Die Schülerinnen und Schüler lernten unter anderem den Arbeitsplatz

„Streifenwagen“ kennen, was die Kriminalpolizei macht, lernten was in der

Führungszentrale passiert oder wie eine Gewahrsamszelle aussieht. Zu den

Highlights des Schnuppertags zählte sicherlich auch der Besuch eines

Diensthundes. Am Mittag konnten die Schüler dann mit Polizeistudenten ins

Gespräch kommen und erfahren, wie der Alltag während des Studiums aussieht.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist ständig auf der Suche nach jungen

Nachwuchskräften. Deshalb versuchen wir beim Schnupperpraktikum, die

vielfältigen Seiten des Polizeiberufs, die den Job so attraktiv und spannend

machen, vorzustellen.

Interesse geweckt? Unsere Einstellungsberater beraten gerne! Weitere

Informationen gibt es hier: https://s.rlp.de/mkCJ3 Übrigens: Die Bewerbungsfrist

für die Einstellung im Mai 2021 endet am 31. Oktober 2020! |elz

Überfall auf dem Bännjerrück

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Überfall kam es am Freitagmorgen in der

Leipziger Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 8 und 8.45 Uhr im

Bereich Bännjerrück etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittler erhoffen

sich insbesondere Hinweise auf einen großen Mann mit schwarzer Hose und

orangefarbener Oberbekleidung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Mann etwa gegen 8.30 Uhr

die Geschäftsräume einer Postannahmestelle und attackierte sofort die

Mitarbeiterin mit Faustschlägen. Er fesselte die Frau und flüchtete mit einem

Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe.

Wenig später fand ein Zeuge die gefesselte Mitarbeiterin und verständigte die

Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nirgends

mehr gesichtet werden.

Die betroffene Frau erlitt körperliche Verletzungen und steht unter Schock. Über

den Täter konnte sie bislang lediglich sagen, dass er ziemlich groß ist,

gebrochen Deutsch sprach, eine schwarze Hose und orangefarbene Oberbekleidung

trug.

Zeugen, denen der Unbekannte vor oder nach der Tat im Bereich Bännjerrück

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620

bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

