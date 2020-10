Mannheim/Sandhofen: Rangiermanöver mit anschließender Unfallflucht

Mannheim/Sandhofen – Beim Rangieren streifte eine 20-jährige

Hyundai-Fahrerin in der Spinnereistraße mehrmals einen geparkten Mercedes und

richtete dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro an. Der Unfall ereignete

sich am Donnerstag gegen 15 Uhr. Ein couragierter Zeuge beobachtete dies und

sprach die 20-Jährige an, die sich trotzdem aus dem Staub machte. Durch eine

Halterüberprüfung der Polizei konnte man die Verursacherin ausfindig machen, sie

erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Mannheim-Innenstadt: Parkscheinautomat in Tiefgarage aufgebrochen – Täter verletzt Angestellten und flüchtet anschließend ohne Beute – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mannheim – Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr brach ein bislang unbekannter

Täter den Parkscheinautomaten im 1. Untergeschoss des Parkhauses Maritim am

Wasserturm auf und entwendete daraus die Geldkassette. Dabei löste er einen

Alarm aus und traf im Treppenhaus auf einen 33-jährigen Angestellten. Bei einem

darauffolgenden Gerangel um die Geldkassette schlug der unbekannte Täter dem

33-Jährigen mit der Kassette mehrfach gegen den Kopf und biss ihm in den

Oberschenkel. Dem Opfer gelang es, dem Täter einen Schraubendreher zu entreißen

und sich zur Wehr zu setzen. Dabei stach er dem Angreifer vermutlich in den

Oberschenkel. Schließlich flüchtete der Täter unter Zurücklassung der Beute die

Flucht in unbekannter Richtung. Der Geschädigte wurde zur ärztlichen Behandlung

in eine Klinik eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die

Ermittlungen wegen versuchtem räuberischen Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität – deutlich weniger Einbrüche – jede 3. Tat wird aufgeklärt – Aktionen und Tipps der Polizei

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Mit der Zeitumstellung am

kommenden Sonntag, 25.Oktober 2020, beginnt die „dunkle Jahreszeit“ und damit

nehmen leider auch erfahrungsgemäß die Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen,

Geschäften, Gaststätten und Firmen zu.

Das Polizeipräsidium Mannheim unternimmt bereits seit vielen Jahren große

Anstrengungen. Bündelung der Ermittlungen, hoher Ermittlungsdruck auf die

Einbrechergruppen sowie eine Erhöhung der Maßnahmen gerade zur „dunklen

Jahreszeit“ führten in den zurückliegenden Jahren zu starken Rückgängen im

Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls und werden fortgesetzt.

Dass die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen, wird durch die Polizeiliche

Kriminalstatistik belegt. So wurden im Jahr 2019 im Bereich des

Polizeipräsidiums mit den Städten Mannheim und Heidelberg sowie dem

Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 746 Wohnungseinbrüche registriert, was einem

weiteren Rückgang von 92 Einbrüchen zum Vorjahr entspricht. Diese Anzahl ist die

niedrigste Zahl an Wohnungseinbrüchen im Zehn-Jahresvergleich beim

Polizeipräsidium Mannheim! Die Aufklärungsquote beim Polizeipräsidium Mannheim

liegt derzeit bei über 30 Prozent, damit wird jeder dritte Einbruch aufgeklärt.

Der Trend 2020 zeigt bislang einen positiven Verlauf, es wird mit einem weiteren

deutlichen Rückgang der Anzahl der Wohnungseinbrüche zum Jahresende gerechnet.

Aktuelle Aktionen des Polizeipräsidiums Mannheim:

26.10.2020, ab 17.00 Uhr, Mannheim, Abendakademie Vortrag

„Einbruchschutz brauch ich das?“ – der Vortrag wird auch über

Facebook gestreamt!

Berliner Straße 41-49, Informationsstand Wohnungseinbruch

Wohlgelegen, Informationsstand Wohnungseinbruch

Präventionsstreife Einbruchschutz

Präventionsstreife Einbruchschutz

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim führt mit Ihren

Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen jährlich mehr als 750

sicherungstechnische Beratungen zum Einbruchschutz durch. Diese Beratungen sind

für die Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen kostenlos und werden unmittelbar vor

Ort in den Wohnungen und Häusern durchgeführt.

Termine können unter folgenden Telefonnummern vereinbart werden:

Stadtkreis Mannheimunter Telefon 0621/174-1212

Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis unter 0621/174-1234

Im Rahmen der Beratung werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt und zusammen

mit den Wohnungsinhabern besprochen. Eine sicherungstechnische Empfehlung wird

in Form einer schriftlichen Schwachstellenanalyse verfasst. Zudem erhalten die

Wohnungsinhaber Informationen über das richtige Verhalten zur Verhinderung von

Einbrüchen und zur möglichen Konfrontation mit einem Einbrecher.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert

werden.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei: