Weinheim: 24-jähriger an OEG-Haltestelle zusammengeschlagen; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am frühen Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, wurde ein

24-jähriger Mann an der OEG-Haltestelle „Blumenstraße“ von mehreren Personen

angegangen und aus bislang unbekannten Gründen zusammengeschlagen.

Der junge Mann konnte sich zu einer nahegelegenen Imbissstation retten, worauf

die noch unbekannten Täter von ihm abließen und flüchteten. Mit Kopfverletzungen

wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit drei Streifen verliefen ohne Ergebnis. Die

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sind

eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim/A6: Verkehrsunfälle auf A 6 aufgenommen; kurzfristige Vollsperrung aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim/A6 – Die A 6 ist nach den Verkehrsunfällen, die sich am späten

Freitagvormittag sowohl in Richtung Mannheim, als auch in Richtung Heilbronn

ereigneten, wieder frei.

Die Unfallaufnahmen waren in Richtung Heilbronn gegen 13 Uhr und in Richtung

Mannheim kurz nach 14 Uhr beendet.

Die Vollsperrung in Richtung Heilbronn war nur von kurzer Dauer. Drei Fahrzeuge

waren hier wegen eines Rückstaus aufgefahren. Eine Person wurde leicht verletzt,

ein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Am Unfall in Richtung Mannheim waren zwei Sattelzüge beteiligt. Ein

Sattelzugfahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, dessen Fahrer wegen

eines Staus abgebremst hatte. Der Verursacher wurde leicht verletzt. Ein

Sattelzug wurde abgeschleppt. Aufgrund einer ca. 50 Meter langen Ölspur wurde

eine Fachfirma beauftragt, diese zu beseitigen.

Der Gesamtschaden beider Unfälle beträgt mehrere zehntausend Euro.

Weinheim: Einbruch in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Weinheim – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bislang

unbekannter Täter in einen Einkaufsmarkt in der Kurt-Schuhmacher-Straße ein. Es

wurden mehrere Schränke im Bereich der Mitarbeiter durchsucht. Ob etwas

entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Bereits in der Nacht von 23./24. März 2020 hatte in unbekannter Täter versucht,

in den Markt einzubrechen. Offenbar wurde er damals bei der Tatausführung

gestört und hinterließ lediglich eine eingeschlagene Fensterscheibe.

Auch Anfang Februar 2020 war es zu einem Einbruch in denselben Einkaufsmarkt

gekommen. Dabei wurden Getränke und Süßigkeiten entwendet.

Ob alle Taten zusammenhängen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen Zeugen werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Versuchter Diebstahl am Hauptbahnhof Sinsheim – Zeugenaufruf

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Sinsheim – Bereits am Dienstag, den 11. August 2020 gegen 01:40 Uhr,

ereignete sich im Hauptbahnhof Sinsheim ein versuchter Diebstahl zum Nachteil

eines syrischen Staatsangehörigen. Gesucht wird eine Frau, die sich unmittelbar

vor der Tat mit dem Geschädigten am Bahnsteig 1 unterhielt und als Zeugin dienen

könnte.

Der 19-Jährige wurde von vier bislang unbekannten Tätern angegriffen und ins

Gleis gestoßen. Nachdem er selbstständig und unverletzt aus dem Gleisbereich

klettern konnte, durchsuchten ihn die vier Männer nach Wertgegenständen. Sie

entfernten sich anschließend ohne Beute.

Der Geschädigte traf in unmittelbarer Nähe auf eine Polizeistreife. Die Beamten

nahmen den Sachverhalt auf und leiteten umgehend eine Fahndung ein. Die

tatverdächtigen Männer wurden nicht mehr festgestellt.

Einer der Männer wird als über 175 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt

beschrieben. Er hatte blonde Haare, einen tätowierten Unterarm und sprach

Deutsch mit Akzent. Zu den anderen Personen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, insbesondere die Frau aus dem vorausgegangenen Gespräch, werden gebeten,

sich unter 0721 120160 mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise

können zudem online über www.bundespolizei.de mitgeteilt werden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Autos – zwei Fahrer leicht verletzt – Totalschäden an zwei Autos

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Kurz vor 8 Uhr kam es am Freitagmorgen auf der

B 3 in Höhe der Ausfahrt St. Ilgen zu einem Auffahrunfall mit drei Autos. Dabei

wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Im morgendlichen Berufsverkehr war es in

Richtung Wiesloch zu Verkehrsstockungen gekommen. Dadurch mussten eine

54-jährige Fahrerin eines Opel und eine 57-jährige Fahrerin eines Peugeot

verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer eines Fiat

erkannte die Situation zu spät, fuhr ins Heck des Peugeot und schob diesen gegen

den Opel. Durch den Aufprall wurden der 52-Jährige und die Fahrerin des Peugeot

leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Kliniken

gefahren. An dem Fiat und dem Peugeot entstand Totalschaden, die Autos wurden

abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge staute

sich der Verkehr, der durch die Polizei wechselseitig an der Unfallstelle vorbei

geleitet wurde.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

ereignete sich am Donnerstag, gegen 13 Uhr, im Bereich der Kreuzung Südliche

Zufahrtstraße/Baiertaler Straße. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Ford die

Südliche Zufahrtstraße in Fahrtrichtung Norden und wollte die Baiertaler Straße

bei Grünlicht geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger VW-Fahrer

auf der Südlichen Zufahrtstraße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach

links in die Baiertaler Straße einbiegen. Der 28-Jährige bog ab, ohne den

bevorrechtigten Ford-Fahrer durchfahren zu lassen. Im Kreuzungsbereich kam es

zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von über 3.000

Euro entstand.

Sinsheim/A6: zwei Verkehrsunfälle auf A 6 in beiden Richtungen; mehrere Fahrzeuge beteiligt; derzeit Vollsperrung in Richtung Heilbronn; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim/A6 – Zwei Verkehrsunfälle beschäftigen derzeit das

Autobahnpolizeirevier Walldorf.

Kurz vor 11 Uhr kam es zwischen der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt und

Sinsheim-Süd, in Richtung Mannheim zu einem Auffahrunfall mit mehreren

Fahrzeugen.

Kurz nach 11 Uhr kam es in der Gegenrichtung, zwsischen den Anschlussstellen

Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zu einem Auffahrunfall. Die A 6 ist hier in

Richtung Heilbronn voll gesperrt; über Wiesloch/Rauenberg wird der Verkehr

ausgeleitet.

Über die jeweiligen Unfallhergänge, die Anzahl und die Art der beteiligten

Fahrzeuge sowie die Anzahl der Verletzten liegen noch keine gesicherten

Erkenntnisse vor.

In beiden Richtungen kommt es zu erheblichen Staus. Mit Behinderungen auf den

Aus- und Umleitungsstrecken dürfte ebenfalls zu rechnen sein.

Wer sich auskennt, sollte die Bereiche meiden, bzw. weiträumnig umfahren.

Wiesloch: Festnahme nach Autoaufbrüchen auf Friedhofsparkplätzen; Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 53-jährigen Tatverdächtigen

Wiesloch – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Haftbefehl gegen einen

53-jährigen Mann erlassen. Dieser steht im dringenden Verdacht, am frühen

Nachmittag des vergangenen Mittwochs innerhalb einer Stunde vier Autos in

Leimen, Nußloch und Wiesloch aufgebrochen zu haben, die auf den Parkplätzen der

dortigen Friedhöfe abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen soll er Hand- und

Einkaufstaschen entwendet haben, in denen er Bargeld vermutete.

Bei seiner letzten Tatausführung vor dem Hauptfriedhof in Wiesloch beobachtete

ein Zeuge kurz nach 13 Uhr den zunächst unbekannten Täter und fotografierte ihn

und sein Fahrzeug, mit dem er nach dem Aufbruch flüchtete. Anschließend

verständigte der Zeuge die Polizei.

Die Auswertung der Bilder und die Überprüfung der Kennzeichen ergaben, dass das

Fahrzeug bei einer Firma in Mittelhessen angemietet war. Nach dem Mieter des

Fahrzeuges, einem 53-jährigen Mann aus Osthessen, wurde in der Folge gefahndet.

Am Mittwochabend konnte er schließlich festgenommen und das Mietfahrzeug

sichergestellt werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und der

Sachbeschädigung in mehreren Fällen erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Wiesloch dauern an.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 42-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein

42-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Donnerstag um 21.15 Uhr auf der

Brühler Landstraße in Höhe der Kläranlage. Anstatt den vorhandenen Geh- und

Radweg zu benutzen, lief der 42-Jährige auf der Fahrbahn von Ketsch in Richtung

Brühl. Dabei wurde er von einer in gleicher Richtung fahrenden 56-jährigen

Fahrerin eines Citroen erfasst. Nach dem Aufprall auf die Windschutzscheibe kam

der Fußgänger vor dem Auto zum Liegen. Der Verletzte wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. Während der

Unfallaufnahme war die Brühler Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt,

der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Ein Atemalkoholtest bei dem

Fußgänger in der Klinik ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Am Auto entstand

bei dem Unfall geringer Sachschaden.

MA-Rheinau: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau – Am Donnerstag den 22.10.2020, gegen 15:30 Uhr,

ereignete sich in der Relaisstraße in Mannheim Rheinau auf Höhe der dortigen

Aral-Tankstelle ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 61-Jährige Fußgängerin

verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat diese vom Rheinauer Ring

kommend unachtsam die Fahrbahn der Relaisstraße, wurde dort von einem orangenen

Firmenfahrzeug (Kleinbus) mit Teil-Kennzeichen HB-?M 46 erfasst und zu Boden

geschleudert. Nachdem der Fahrzeugführer zunächst angehalten hatte und die

Fußgängerin angab nicht verletzt worden zu sein, setzte der Fahrer des

Kleinbusses seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Er wird wie folgt

beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 1,80m groß, mit braunen Haaren und von „normaler“

Statur. Die 61-Jährige Dame bemerkte erst nach einiger Zeit, dass sie bei dem

Unfall eine Kopfplatzwunde davongetragen hatte und lief im Anschluss zu Ihrer

Wohnanschrift, von wo aus sie die Polizei verständigte. Durch den hinzugezogenen

Rettungsdienst wurde Sie in eine Mannheimer Klinik verbracht und zur Beobachtung

stationär aufgenommen. Die Verkehrsgruppe Unfallfluchtermittlungen des

Verkehrsdienstes Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche

Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit dem

Verkehrsdienst Mannheim unter der Rufnummer: 0621/174-4222 in Verbindung zu

setzen.