Heidelberg/Rohrbach: Unfall beim Ausparken – Pkw nicht mehr fahrbereit und hoher Sachschaden

Heidelberg/Rohrbach – Bei einem „Parkunfall“ am Donnerstag gegen 20:15 Uhr

verursachte ein 52-Jähriger Mann ca. 10.000 Euro Sachschaden an seinem Nissan.

Auf dem Parkplatz einer Zoohandlung in der Englerstraße wollte der Mann

rückwärts aus einer Parkbucht ausparken, wobei er zu früh einlenkte und mit dem

vorderen linken Kotflügel eine Straßenlaterne traf. Der Nissan war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

– Fahrerin unter Drogeneinfluss

Heidelberg/Pfaffengrund – Am frühen Freitagmorgen kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen Pkw Colt im Steinhofweg und stellten

dabei fest, dass die 26-jährige Fahrerin unter Drogeneinfluss stand und der

34-jährige Mitfahrer Betäubungsmittel bei sich führte. Während der

Verkehrskontrolle ergaben sich drogenkonsumtypische Auffälligkeiten bei der

26-Jährigen, die durch einen Urintest bestätigt wurden. Bei der Durchsuchung des

Fahrzeugs konnten die Beamten ca. 13g Marihuana, über 30 Ecstasy Tabletten und

kleinere Mengen Amphetamin auffinden. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Die

beiden Fahrzeuginsassen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des

unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die 26-jährige Fahrerin muss

zusätzlich mit einer Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter

Drogeneinfluss rechnen.