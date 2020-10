Mainz – Gemeinsame Gaststättenkontrolle des Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz – Donnertag 22.10.2020

Am Donnerstagabend unterstützten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des

Polizeipräsidiums Mainz den Vollzugsdienst des Rechts- und Ordnungsamts der

Stadt Mainz bei Gaststättenkontrollen im Innenstadtbereich.

Die aktuelle Gefahrenstufe „rot“ und die bereits in den vergangenen Tagen

festgestellten, nicht nur unerheblichen Verstöße gegen die geltende

Corona-Bekämpfungsverordnung, waren Anlass für erneute Kontrollen im

Gaststättenbereich.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr wurden von den Beamten insgesamt 12

Gaststätten, Shisha-Bars und Kioske kontrolliert. Bei drei Gaststätten wurden

teilweise erhebliche Verstöße, insbesondere gegen die Kontakterfassung von

Gästen festgestellt. So war beispielsweise in einer Gaststätte von insgesamt 14

Gästen, lediglich ein Gast erfasst und in einer anderen Gaststätte überhaupt

keiner der anwesenden Gäste. Gegen die entsprechenden Gäste, sowie die

jeweiligen Betreiber wurden vom Rechts- und Ordnungsamt

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Gaststätte wurde wegen

erheblicher Verstöße für den laufenden Abend mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Darüber hinaus konnte während der Kontrolle einer Gaststätte im Bleichenviertel

ein 49-jähriger Mann angetroffen werden, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der

Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die

gemeinsamen Kontrollen werden auf Grund des aktuellen Pandemiegeschehens

weiterhin fortgeführt.

Ohne Zulassung, viel zu schwer geladen, gestohlene Fahrräder, Alkohol und eine aufgeklärte Unfallflucht

A61 Rheinhessen – Schon auf der Anfahrt zu einer geplanten Kontrollstelle

auf der A61 wurden Beamte der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Donnerstag auf ein

Motorrad ohne Zulassungsplakette und TÜV aufmerksam. Der 53-jährige Fahrer aus

Nierstein gab an, nur mal schnell eine Probefahrt gemacht zu haben. Das bewahrte

ihn nicht vor Strafanzeigen wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz.

Die Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz bei Bornheim zwischen 18.00 und 0.45 Uhr

hatte weitere drei Anzeigen wegen erheblicher Überladung zur Folge. Allen drei

Fahrern von Kleintransportern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Unternehmer

müssen zusätzlich mit dem Einzug des Transportgewinns rechnen.

Gut versteckt unter zahlreichen minderwertigen Fahrräder fanden die Beamten inUnfälle mit Wild

Weinolsheim/Harxheim, L425

Am 21.10.20 gegen 18:18 Uhr kommt es auf der L425 kurz vor Harxheim, aus Richtung Mainz, zu einem Verkehrsunfall mit einem plötzlich, die Fahrbahn querenden Reh. Das Reh läuft in die Fahrzeugseite und verursacht Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Das Reh läuft anschließend in die Weinberge.

Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignet sich am 22.10.20 gegen 08:00 Uhr zwischen Weinolsheim und Friesenheim auf der L 425. Auch hier quert ein Reh die Fahrbahn und wird von einem Pkw erfasst. Am Fahrzeug entsteht kein Sachschaden, aber das Reh wird verletzt und verendet an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter hat das Reh abgeholt.

Derzeit häufen sich wieder die Unfälle mit Wild. Neben den meisten Unfällen mit Rehen kommt es auch zu Unfällen mit Wildschweinen, diese vermehrt in Waldgebieten. Die längere Dunkelheitsphase zum Jahresende hin macht es den Fahrzeugführern schwer, Wild am Fahrbahnrand rechtzeitig zu erkennen. Oftmals stehen die Tiere am Fahrbahnrand bevor sie diese dann plötzlich, durch die Scheinwerfer erschreckt, überqueren. Nicht selten kommt es auch mit Wild zu schweren Unfällen.

Auch wenn das Wild nach einem Zusammenstoß wegläuft, soll der Unfall der Polizei gemeldet werden, damit an der Unfallstelle kontrolliert werden kann, ob das Wild nicht doch verletzt in der Nähe liegt.

Die Polizei empfiehlt, die Geschwindigkeit, insbesondere zwischen den Ortschaften den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und den Fahrbahnrand besonders im Auge zu behalten.

einem bulgarischen Gespann sieben zerlegte und gut verpackte, hochwertige

Fahrräder. Eine erste Überprüfung ergab, dass zumindest ein Teil davon gestohlen

war. Der 24-jährige einschlägig polizeibekannte Fahrer will alle zusammen auf

einem Flohmarkt gekauft haben. Der Beifahrer gab an, gar nichts zu wissen und

nur zufällig in dem angehaltenen Fahrzeug zu sitzen. Die Fahrräder wurden

sichergestellt und Anzeigen wegen Hehlerei erstattet.

Auf der Rückfahrt zur Polizeidienststelle kam den Einsatzkräften dann noch ein

funkensprühender Pkw auf drei Rädern entgegen. Ein Reifen hatte der mit 1,4

Promille alkoholisierte 35-jährige Fahrer aus Kirchheimbolanden bei der Flucht

von einer Unfallstelle verloren. Eine Blutprobe und diverse Anzeigen waren die

Konsequenz.

Unfälle mit Wild

Weinolsheim/Harxheim, L425

Am 21.10.20 gegen 18:18 Uhr kommt es auf der L425 kurz vor Harxheim, aus Richtung Mainz, zu einem Verkehrsunfall mit einem plötzlich, die Fahrbahn querenden Reh. Das Reh läuft in die Fahrzeugseite und verursacht Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Das Reh läuft anschließend in die Weinberge.

Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignet sich am 22.10.20 gegen 08:00 Uhr zwischen Weinolsheim und Friesenheim auf der L 425. Auch hier quert ein Reh die Fahrbahn und wird von einem Pkw erfasst. Am Fahrzeug entsteht kein Sachschaden, aber das Reh wird verletzt und verendet an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter hat das Reh abgeholt.

Derzeit häufen sich wieder die Unfälle mit Wild. Neben den meisten Unfällen mit Rehen kommt es auch zu Unfällen mit Wildschweinen, diese vermehrt in Waldgebieten. Die längere Dunkelheitsphase zum Jahresende hin macht es den Fahrzeugführern schwer, Wild am Fahrbahnrand rechtzeitig zu erkennen. Oftmals stehen die Tiere am Fahrbahnrand bevor sie diese dann plötzlich, durch die Scheinwerfer erschreckt, überqueren. Nicht selten kommt es auch mit Wild zu schweren Unfällen.

Auch wenn das Wild nach einem Zusammenstoß wegläuft, soll der Unfall der Polizei gemeldet werden, damit an der Unfallstelle kontrolliert werden kann, ob das Wild nicht doch verletzt in der Nähe liegt.

Die Polizei empfiehlt, die Geschwindigkeit, insbesondere zwischen den Ortschaften den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und den Fahrbahnrand besonders im Auge zu behalten.

Unfall mit Sachschaden

Nierstein, Pestalozzistraße

Die beiden 74- und 82-jährigen Nierstein befahren am Donnerstag, 22.10.20, gegen 15:50 Uhr, hintereinander die Pestalozzistraße aus Richtung Dexheim in Richtung B9. In Höhe der Goethestraße muss der vorausfahrende 74-jährige verkehrsbedingt wegen einer roten Ampel anhalten. Der Nachfolgende bemerkt dies zu spät und fährt auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,- Euro. Beide Fahrzeuge sind weiterhin fahrbereit.