Mannheim: 700 Menschen besuchten Orgeltag

Mannheim – Mit großem Publikums Zuspruch fand am vergangenen Wochenende der alljährliche ökumenische Orgeltag Mannheim statt. Mit 22 Konzerten und 700 Besuchern ist der Orgeltag durch die Corona-Epidemie unversehens zum größten Kulturfest Mannheims geworden.

„Die Zuhörer kommen gerne zu uns, denn sie fühlen sich in unseren großen Kirchenräumen und dem sehr sorgsamen Schutzkonzept sicher“ , so der Katholische Bezirkskantor Alexander Niehues, der zum Monatsende Mannheim verlässt und eine neue Position in Düsseldorf antritt. Neben den vielen angestellten Organistinnen und Organisten zeichnete sich der Orgeltag auch durch die Mitwirkung vieler freiberuflicher Musiker aus.

„An der Christuskirche haben wir die Anzahl der Konzerte und Engagements vervierfacht, um selbstständigen Künstlern eine Perspektive zu geben, denn sie sind im Kulturbereich die großen Leidtragenden der Beschränkungen seit Beginn der Pandemiemaßnahmen“, so der badische Landeskantor Prof. Johannes Michel von der evangelischen Seite.

Im nächsten Jahr wird der Orgeltag wieder Mitte Oktober stattfinden, die Orgel wird im Jahr 2021 außerdem als „Instrument des Jahres“ in den Blickpunkt genommen. Der Landesmusikrat Baden-Württemberg wird mit einem internationalen Orgelwettbewerb im Juli in Mannheim die Quadratestadt zu einem Schwerpunkt seiner Kampagne machen.