Mann mit Spritze erpresst Bargeld von Passanten

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Am Donnerstagnachmittag 22.10.2020 bedrohte ein dunkelhäutiger, orientalisch aussehender Mann einen 34-Jährigen im Bereich der Taunusanlage mit einer Spritze. Der Täter erbeutete Bargeld.

Das 34-jährige Opfer war gegen 11:35 Uhr zu Fuß von der Alten Oper in Richtung der Straßenbahnstation am Willy-Brandt-Platz unterwegs. Im Bereich der Taunusanlage stellte sich ihm im dortigen Park unvermittelt ein orientalisch aussehender Mann mit einem Fahrrad in den Weg, der ihm zunächst Drogen verkaufen wollte. Als der Geschädigte dies jedoch ablehnte, forderte der Mann in gebrochenem Deutsch umgehend dessen Bargeld. Der dunkelhäutige Täter packte den 34-Jährigen dabei am Arm und zückte zur Bekräftigung seiner Forderung eine Spritze. Der Geschädigte händigte daraufhin sein Geld aus. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter mit seinem Rad aus dem Park in Richtung Niddastraße und weiter über die Taunusanlage in Richtung Alte Oper.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 175-180 cm groß. Schwarze mittellange Haare, zurückgegelt und seitlich kürzer. Schwarzer 3- bis 5-Tage-Bart, braune Augen, dunkler Teint, orientalisches Aussehen, sprach mit Akzent gebrochenes Deutsch. Der Mann war bekleidet mit einer dicken Jacke (rot, weiß, etwas schwarz) sowie engen schwarzen Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Schwerverletzter nach Angriff durch Messer

Frankfurt-Seckbach (ots)-(ne) – Heute Nacht kam es auf einem Parkplatz in der Borsigallee zu einem Messerangriff, bei dem ein 41-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Gegen 2:15 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen zu dem Angriff eines unbekannten Mannes gegen den 41-Jährigen. Der Angreifer verletzte sein Opfer mit einem Messer und flüchtete danach.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 41-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Zeugen konnten den Angreifer wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit einem hellblauen Hemd, Jeanshose und Sneakern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Telefon: 069 / 755-82110.

Frankfurt-Fechenheim: In Haus eingebrochen

Frankfurt (ots)-(dr) – Bislang unbekannten Tätern gelang es am Montagabend 19.10.2020 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Reihenhaus im Stadtteil Fechenheim einzudringen und eine hohe Summe an Bargeld zu stehlen.

Die Täter hebelten ein Fenster des in der Willmannstraße gelegenen Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Bei der Suche nach Wertsachen stießen sie in den Räumlichkeiten auf mehrere zehntausend Euro an Bargeld, die sie mitnahmen. Mit der Beute verließen sie unerkannt das Gebäude.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 755 – 52199 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gutleutviertel: Navi nach Diebstahl aus Pkw sichergestellt

Frankfurt (ots)-(dr) – Beamte des 4. Polizeireviers haben am Donnerstag 22.10.2020 einen 45-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht Wertsachen aus einem Fahrzeug gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 10:00 Uhr einen Autoknacker, der sich an einem am Untermainkai abgestellten Pkw zu schaffen machte. Er konnte noch sehen, wie sich dieser mit einem Mietfahrrad von dem Fahrzeug in Richtung Baseler Platz absetzte, als er die Polizei verständigte.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten den Flüchtigen wenig später im Bahnhofsviertel und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Als dieser mit dem Fahrrad von der Taunusstraße in die Elbestraße einbog, gelangte er zunächst außer Sichtweite. Nach einem Zeugenhinweis entdeckte ihn die Streife kurz darauf wieder und führte eine Personenkontrolle bei ihm durch. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere griffbereite Messer sowie ein Pfefferspray auf.

Zudem konnte in seinem mitgeführten Rucksack das mutmaßlich Diebesgut, unter anderem ein Navigationssystem, aufgefunden werden, das die Beamten sicherstellten. Die Streife eröffnete dem 45-jährigen Mann daraufhin die Festnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Zivilfahnder nehmen 3 Diebe fest – Beute kann Tatort in Heidelberg zugeordnet werden

Darmstadt-A5 / Frankfurt-A3 (ots) – Zivilfahnder haben am Donnerstagabend 22.10.2020 zwei Frauen und einen Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der A 3 festgenommen. Gegen 18.15 Uhr fiel das Auto des Trios den Beamten auf der A 5 bei Darmstadt aufgrund der rasanten Fahrweise auf. Die Streife konnte den Wagen schließlich nach dem Wechsel auf die Autobahn 3 bei Frankfurt stoppen.

Bei der Kontrolle der beiden 50 und 60 Jahre alten Frauen und des 44-jährigen Mannes, die alle bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren, stießen die Polizisten auf mutmaßliches Diebesgut im Auto. Unter anderem in der Reserve-Radmulde waren mehrere Parfüms in Originalverpackung sowie neue, hochwertige Handtaschen versteckt. Zur Herkunft der Gegenstände machten die Gestoppten unterschiedliche und widersprüchliche Angaben. Neben der vermeintlichen Beute kamen auch zwei Zangen, ein starker Magnet und ein Schlagstock in amtliche Verwahrung.

Der 44-Jährige und seine beiden Komplizinnen wurden vorläufig festgenommen. Eine anschließend durchgeführte Durchsuchung ihrer Wohnungen verlief ergebnislos. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen stellten die Fahnder fest, dass zwei sichergestellte Handtaschen in einem Laden in Heidelberg entwendet wurden. Ihr Wert liegt bei rund 800 Euro.

Aufgrund der Aufnahmen der Überwachungskamera konnten die beiden 50 und 60 Jahre alten Frauen als Tatverdächtige identifiziert werden.

Die Nachforschungen zur Herkunft der anderen sichergestellten Produkte dauern noch an.

Fahrraddiebstahl verhindert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Ein Passant konnte am Donnerstagnachmittag 22.10.2020 einen Mann dabei beobachten, welcher auf der Mainzer Landstraße das Schloss eines abgestellten Rades knackte.

Noch bevor sich dieser mit dem Fahrrad aus dem Staub machen konnte informierte der Zeuge zwei in der Nähe befindliche Polizeibeamte, die den 39-jährigen Täter noch vor Ort festnahmen.

Das nun ungesicherte Fahrrad stellten die Beamten sicher sowie ein Messer, das der Festgenommene in seiner Hose einstecken hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

