Streckensperrung – Fahrradfahrer fährt zwischen den Gleisen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Für kurzzeitige Aufregung und zahlreiche Verspätungsminuten sorgte Donnerstagmittag 22.10.2020 ein bislang Unbekannter Fahrradfahrer. Zeugen berichten, das der Radler verbotenerweise zwischen den Gleisen von der Tannenwaldbrücke in Richtung Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe unterwegs gewesen sein. Eine Zeugin hatte den Unbekannten entdeckt und die Bundespolizei verständigt.

Der Streckenabschnitt musste für eine Absuche rund 45 Minuten gesperrt werden. Den unbekannten Fahrradfahrer trafen die Beamten allerdings nicht mehr an. Der Biker trug einen weißen Helm und soll ein rotes Fahrrad mit braunen Satteltaschen gefahren haben.

Nach etwa 45 Minuten wurde die Streckensperrung aufgehoben. Vierzig Züge verspäteten sich durch den Vorfall jeweils um rund 25 Minuten. Wer Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Zivilfahnder entdecken mit 4 Haftbefehlen gesuchten Mann an Haltestelle

Kassel-Nord (ots) – Einen gleich mit 4 Haftbefehlen gesuchten Mann entdeckten Zivilfahnder der Operativen Einheit der Kasseler Polizei am Donnerstagnachmittag 22.10.2020 gegen 17:30 Uhr, als sie an der Haltestelle “Holländischer Platz” vorbeifuhren. Für den 31-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, klickten kurz darauf die Handschellen.

Gegen den hinreichend amtsbekannten Mann lagen die Haftbefehle wegen verschiedener Eigentumsdelikte vor. Die Zivilfahnder brachten ihn aus diesem Grund anschließend zur Verbüßung von 683 Tagen Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel.

Autofahrerin fährt auf Lkw auf und wird schwer verletzt – Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Freitagnachmittag 23.10.2020 ereignete sich auf der Dresdener Straße ein Unfall, bei dem eine 85-jährige Autofahrerin auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr und hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach dem Zusammenstoß fuhr der beteiligte Lkw unerkannt davon. Ob der Fahrer den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hat, ist bislang noch ungeklärt.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 13:45 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 85-Jährige aus dem Landkreis Kassel mit ihrem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen der Dresdener Straße aus Richtung Sandershäuser Straße kommend in Richtung Scharnhorststraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie in Höhe der Königinhofstraße auf den vorausfahrenden Lkw auf.

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Frau, die ein Rettungswagen anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus brachte. An ihrem Pkw, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Totalschaden. Der Lkw, zu dem bislang noch keine näheren Informationen vorliegen, fuhr nach dem Zusammenstoß in Richtung Scharnhorststraße weiter.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den beteiligten Lkw geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Bedrohung durch Betrunkenen – Sichergestelltes E-Bike stammt aus Kellereinbruch

Kassel-Forstfeld (ots) – Folgemeldung – Nachdem am Mittwochabend 21.10.2020 ein betrunkener 37-Jähriger im Stadtteil Forstfeld nach einer Bedrohung mit einem Messer festgenommen wurde, konnte die Herkunft des von ihm mitgeführten und sichergestellten E-Bikes inzwischen durch die Polizei aufgeklärt werden: Das Rad stammt aus einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Liegnitzer Straße. Das Opfer des Einbruchs hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt und erfuhr gestern erst durch die Beamten des Polizeireviers Ost davon.

Der 47-jährige Besitzer des E-Bikes, verkehrsrechtlich ein sogenanntes Pedelec, staunte nicht schlecht, als sich die Beamten des Polizeireviers Ost bei ihm meldeten und fragten, ob er sein Zweirad vermisse. Er entgegnete, dass das E-Bike in seinem abgeschlossenen Kellerverschlag stehe, musste dann aber bei der Nachschau das Gegenteil feststellten. Die Polizisten hatten zuvor herausgefunden, wem das Rad gehört, da ein Aufkleber des verkaufenden Geschäfts auf dem Fahrradrahmen zu finden war und sie dort Ermittlungen zum Käufer anstellten.

Wie die schließlich am Donnerstag 22.10.2020 am Tatort in der Liegnitzer Straße eingesetzte Streife des Reviers Ost berichtet, waren in dem Kellergeschoss insgesamt drei mit Vorhängeschlössern gesicherte Verschläge aufgebrochen worden, darunter auch der des 47-Jährigen. Dort hatte der Einbrecher das E-Bike erbeutet, dass später bei dem 37-Jährigen sichergestellt wurde. Gegen ihn richtet sich nun auch der Verdacht hinsichtlich der Kellereinbrüche.

Er wird sich neben den Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung, weil er in der Payerstraße grundlos einen Passanten mit einem Messer bedrohte, und der Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, weil er im Polizeigewahrsam Polizisten attackierte, nun auch wegen der Einbrüche verantworten müssen.

