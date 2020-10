Griesheim (ots) – Am Freitagmittag (23.10.) gegen 13.45 Uhr, wurde der Polizei ein qualmender Briefkasten in der Hofmannstraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge, warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper in den dortigen öffentlichen Briefkasten. Rund 60 Briefe, die sich zu diesem Zeitpunkt darin befanden, fingen an zu qualmen. Der Großteil der Briefe wurde dabei komplett zerstört.

Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

In diesem Zusammenhang möchten die Ermittler darauf hinweisen, dass die Mehrheit der darin befindlichen Briefe nicht zugestellt und auch nicht zugeordnet werden kann.

Die Polizei in Griesheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Für Zeugenhinweise oder Rückfragen sind die Beamten unter der Rufnummer 06155/83850 zu erreichen.

