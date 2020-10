Einer der verantwortlichen Hauptbetreiber der illegalen und inzwischen geschlossenen Streamingplattform movie2k.to hat sich mittlerweile dazu entschlossen, mit den ermittelnden Behörden zu kooperieren.

Die deutsche Polizei konnte insgesamt 2.500 BTC mit einem Wert von umgerechnet rund 25 Millionen Euro beschlagnahmen. Der geständige Betreiber hatte sich dazu entschlossen, die riesige Summe Bitcoin freiwillig an die Staatsanwaltschaft in Dresden zu übergeben. Laut Aussagen des einen Haupttäters will dieser damit einen Beitrag zur Wiedergutmachung der entstandenen Schäden leisten. Das Handeln von Krypto ist inzwischen in aller Munde und wird auch von vielen Investoren als interessante Geldanlage angesehen. Interessant ist in dem angesprochenen Fall, dass sich der eine Betreiber der Polizei gestellt, hat, während ein weiterer beschuldigter Programmierer weiterhin auf der Flucht ist.

Movie2k.to ging 2013 vom Netz

Die Film- und Streamingseite movie2k.to wurde Ende Mai des Jahres 2013 vom Netz genommen. Den Betreibern wird vorgeworfen, dass sie über die Internetseite in den vorhergegangenen fünf Jahren insgesamt unglaubliche 900.000 illegale Kopien von Serien und Spielfilmen über die entsprechende Plattform verfügbar gemacht haben. Über die Internetseite war es den Besuchern damals möglich auf die illegalen Inhalte, ohne ein Peer-to-Peer Netzwerk zuzugreifen und Inhalte herunterzuladen. Während es sich bei movie2k.to um eine illegale Plattform handelte, gibt es heute aber eine ganze Reihe von legalen Streaming-Plattformen. Diese zahlreichen Plattformen geben Nutzern mittlerweile die Möglichkeit viele interessante Inhalte auf legalem Weg anzuschauen. Allerdings ist die Zahl der Streaming Plattformen inzwischen so groß, dass es gar nicht immer so einfach ist den Überblick zu behalten.

Die Betreiber von movie2k.to erwirtschafteten insgesamt 22.000 BTC

Die Ermittler konnten bisher nur einen Teil des Geldes sicherstellen, das die Beschuldigten mit der Internetseite im Laufe der Jahre erwirtschaften konnten. Insgesamt sollen die Betreiber mit movie2k.to damals unglaubliche 22.000 BTC eingenommen haben. Das entspricht beim heutigen Kurs einem Betrag von 208 Millionen Euro. Die Einnahmen sollen die Beschuldigten damals in erster Linie mit Werbung und zusätzlich mit versteckten Abofallen gemacht haben. Vor allem in den letzten Jahren vor der Schließung des illegalen Streamingportals sollen die Betreiber die Einnahmen immer mehr in Bitcoin angelegt haben.

In einem weiteren Schritt haben die Betreiber dann einen großen Teil der Bitcoins wiederum in lukrative Immobilien investiert. Dabei arbeiteten die Betreiber der Plattform mit einem in Berlin beheimateten Immobilienunternehmen zusammen.

Der Immobilienunternehmer und ein Betreiber von der Internetplattform movie2k.to haben die Machenschaften gestanden. Seit November des vergangenen Jahres befinden sich diese beiden Personen in Untersuchungshaft. Die beiden Beschuldigten wollen nun die zuständigen Behörden unterstützen, um den anderen noch auf der Flucht befindlichen Haupttäter zu fassen. Dabei dürfte es den beiden geständigen Tätern natürlich auch darum gehen, durch die umfassende Zusammenarbeit mit den Behörden das eigene Strafmaß möglichst stark zu verringern. Allerdings dürfte auf die beiden Personen in Untersuchungshaft aufgrund der begangenen Verbrechen trotzdem eine erhebliche Freiheitsstrafe zukommen. Legale Streaming- Plattformen haben momentan übrigens nicht zuletzt durch die Corona-Epedemie einen riesigen Zulauf. Darüber dürfen sich vor allem große Plattformen wie Netflix, Amazon Video und Sky zurzeit besonders freuen.