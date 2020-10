B 10: Vollsperrung aufgrund Umstellung der vorhandenen Verkehrssicherung zwischen Godramstein und der AS Landau Nord vom 27. bis 28. Oktober 2020

Landau – Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass ab dem 27. Oktober 2020, ca. 9 Uhr, die B 10 zwischen Godramstein und der AS Landau Nord bis voraussichtlich 28. Oktober 2020, ca. 16 Uhr voll gesperrt wird.

Grund der Sperrung ist die Umstellung der vorhanden Verkehrssicherung für die nächste Bauphase der Maßnahme im Bereich der AS Landau Nord.

Damit die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie auch der Arbeitskräfte gewährleistet werden kann, müssen die Arbeiten der Umstellung unter Vollsperrung vorgenommen werden. Die Sperrung beginnt am 27. Oktober um 9 Uhr und endet spätestens am 28. Oktober 2020, ca. 16 Uhr.

Sollten die Verkehrssicherungsarbeiten zügig voranschreiten, wird die Sperrung auch vorzeitig wieder aufgehoben. Das Provisorium wird während der Vollsperrung ebenfalls gesperrt. Während der Umstellung wird der Verkehr von der A 65 über die Anschlussstelle Landau-Nord zum Kreisverkehrsplatz über die L 512 und K 13 durch Landau an der Anschlussstelle Landau-Universität zurück auf die B 10 geführt. Aus Fahrrichtung Pirmasens wird der Verkehr entsprechend umgekehrt umgeleitet.

Nach Umstellung der Verkehrssicherung wird der Verkehr in beiden Fahrrichtungen einspurig über die Südfahrbahn geführt, um den bereits begonnenen Ausbau der Nordfahrbahn weiter voranzutreiben.

Der von der A 65 kommende und in Landau-Nord ausfahrende Verkehr wird dann wieder über das Provisorium zur K 13 bis zum Kreisverkehrsplatz geführt.

Nach Umstellung der Verkehrssicherung wird die B 10 wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer, für die mit der Sperrung verbunden Behinderungen während der Bauzeit, um Verständnis.