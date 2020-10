Neustadt: Vorstellung der Onilo-Boardstories zum „Tag der Bibliotheken“

Neustadt an der Weinstraße – Um auf das umfangreiche und vielseitige Angebot der rund 10.000 Bibliotheken in ganz Deutschland aufmerksam zu machen, wird am Samstag, 24. Oktober 2020, der bundesweite „Tag der Bibliotheken“ gefeiert.

In zahlreichen Einrichtungen wird an diesem Tag, seit der Einführung im Jahr 1995, mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen auf die Bibliotheken als eine der wichtigsten Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen hingewiesen.

Ins Leben gerufen wurde der Tag unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Mit der Einführung verfolgte er das Ziel, die Bedeutung der Bibliothek als Informationsvermittler und Wissensspeicher zu stärken.

Doch eine Bibliothek hat sehr viel mehr zu bieten als Bücher. Das Angebot der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße umfasst rund 50.000 Medien aus den Bereichen Sach- und Fachbücher, Kinder- und Jugendliteratur, Digitale Medien, DVDs, Audio-CDs und Zeitschriften.

Leider können in diesem Jahr aufgrund der Pandemielage keine Veranstaltung oder Aktionen in der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße anlässlich des Jubiläums stattfinden.

Dennoch möchte die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße den Tag in diesem Jahr nutzen, um über ein neues Medienangebot zu informieren: Die Onilo-Boardstories.

Dabei handelt es sich um digitale Bilderbuchkinos, das heißt, die Illustrationen zum Buch können am PC oder Tablet mit kleinen Animationen angeschaut werden, während die Geschichte vorgelesen wird. Diesen Part kann beispielsweise ein Elternteil selbst übernehmen. Zusätzlich gibt es zu einigen Boardtories auch Bastelanleitungen oder Malvorlagen.

Jeden zweiten Montag sollen jeweils drei neue Onilo-Geschichten kostenlos in der Stadtbücherei zur Ausleihe zur Verfügung stehen.

Und so funktioniert’s:

Die Besucherinnen und Besucher erhalten vor Ort einen Zugangscode. Dieser muss auf der Internetseite onilo.de eingegeben werden und schon startet die Geschichte.

Die Codes können innerhalb der Gültigkeitsdauer beliebig oft eingegeben werden.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße freut sich über das neue Angebot, welches noch in diesem Jahr eingeführt werden soll.