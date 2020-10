Kaiserslautern – Am Samstag, 31. Oktober 2020, 15:00 Uhr, findet im Jugendzentrum Kaiserslautern eine Vorstellung aus der Veranstaltungsreihe „Theater im Museum (TIM)“ statt.

Zu Gast sind dieses Mal Eleen und Markus Dorner mit ihrem Puppentheater Dornerei und der Geschichte vom „Superwurm“, einem Schauspiel für Kinder ab 4 Jahren.

Im Reich der Insekten, zwischen Gräsern, hinter Hecken und auf Blütenblättern spielt diese fabelhafte Geschichte. Hier lebt auch ein ganz besonderer Wurm, denn dieser Wurm ist einfach super. Als Spielkamerad für kleine Krabbler ist er bei Regenwetter und Sonnenschein immer super gut. Ist ein Freund in Not, dann taucht er auf und ist zur Stelle. Doch auch das Leben von Superwürmern ist, wie man ahnt, nicht ohne Gefahren und hängt am seidenen Faden. Ob viele kleine Freunde gegen großen Echsenzauber und rabenschwarze Tricks etwas ausrichten können? Wenn ja, dann singt auch Morgen noch der Krötenchor allen das tolle Superwurm-Lied vor. Wenn nicht, dann droht bald Gras über Superwurms Heldentaten zu wachsen. Doch so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Die Veranstaltung wird gefördert durch die Stadtsparkasse Kaiserslautern und laprofth, Landesverband professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz e. V.

Eintrittskarten können ab sofort im Theodor-Zink-Museum reserviert und abgeholt werden, zum Preis von 8,00 Euro für Erwachsene und 4,00 Euro für Kinder. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung begrenzt ist.

