Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Wieder Umleitungsmuffel festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am gestrigen Mittwoch wurde in der Branchweilerhofstraße von 10:00 bis 11:00 Uhr das Verbot der Einfahrt kontrolliert. Hierbei mussten insgesamt 12 Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Neustadt: Randalierer wehrt sich gegen Festnahme

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 25-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz schlug am 20.10.2020 gegen 16:20 Uhr zunächst aus unbekannten Gründen gegen die Eingangstür des Krankenhauses in Neustadt, verließ die Örtlichkeit jedoch danach. Kurze Zeit später wurde der Mann ohne Oberbekleidung beim Ausbuddeln von Erde in der Landauer Straße gesichtet. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Mann gleich aggressiv und schlug nach den Beamten. Aufgrund bestehender Eigen- und Fremdgefährdung wurde dem Mann die Ingewahrsamnahme erklärt. Er widersetzte sich der Festnahme und war auch bei dem Einsatz eines zur Unterstützung eingetroffenen Diensthundes unbeeindruckt. Durch seinen fortwährenden Widerstand erlitt der Mann durch den Einsatz des Diensthundes Verletzungen am rechten Oberarm, war aber dennoch in der Lage sich anschließend bei der Fesselung zur wehren. Der Versuch einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen, konnte vereitelt werden. Der 25-Jährige wurde letztlich gefesselt ins Krankenhaus zur Versorgung der Verletzungen gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend in ärztliche Obhut gegeben. Ein Beamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Neustadt: Alkoholbedingter Kontrollverlust über PKW

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gesetze haben durchaus ihren Sinn – das wird im Nachhinein auch ein junger Mann erkannt haben, der sich trotz vorangegangenem deutlichem Alkoholgenuss hinters Steuer gesetzt hatte und am 21.10.2020, um 20:46 Uhr auf der K1 zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Für die Beamten vor Ort ergaben sich über den Alkoholisierungsgrad hinaus keine weiteren Gründe, die das Abkommen von der Fahrbahn erklärt hätten. Ein Alkoholtest bestätigte mit 1,38 Promille die absolute Fahruntüchtigkeit. Den Führerschein los, die Verfahrenskosten tragen, ein neues Auto kaufen- das sind die Folgen, die auf den jungen Mann zukommen. Und dabei hatte er noch Glück, dass sonst niemand zu Schaden kam.