Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 22.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.10.2020 zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde auf der L 517 in Fahrtrichtung Leistadt eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 15 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 76 km/h gemessen. Eine weitere Kontrolle wurde in der Kirchstraße in Ungstein durchgeführt. Hier waren 4 Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 43 km/h gemessen. Weiterhin mussten 2 Verkehrsteilnehmer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt beanzeigt werden.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.10.2020 gegen 00:00 Uhr konnte im Holzweg in Bad Dürkheim der Fahrer eines Renault Twingo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten bei dem 31-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs händigte der 31-Jährige einen Joint und eine kleine Dose mit Amphetaminanhaftungen aus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Freinsheim: Mülltonnenbrand gelöscht

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 21.10.2020 gegen 19:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung von zwei Bürgern darauf aufmerksam gemacht, dass in der Herxheimer Straße in Freinsheim ein Mülleimer brennen würde. Der an einem Wohnhaus abgestellte, brennende Mülleimer, konnte durch den Einsatz des dienstlichen Feuerlöschers gelöscht werden. Ein Einsatz der Feuerwehr war daher nicht mehr erforderlich. Der Auslöser des Brandes konnte bislang nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von 60 Euro.

Herxheim am Berg: Fahrt unter Alkoholeinwirkung verhindert

Herxheim am Berg (ots) – Am 21.10.2020 gegen 18:00 Uhr konnte in der Hauptstraße in Herxheim am Berg der Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 49-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Ein nach einer kurzen Wartezeit durchgeführter zweiter Atemalkoholtest ergab schließlich einen niedrigen Wert von 0,48 Promille. Da die Messung der Atemalkoholkonzentration knapp unter dem gesetzlichen Grenzwert lag, musste der Fahrer keine Folgen befürchten. Vorsorglich wurde er über mögliche Folgen des Konsums von Alkohol in Verbindung mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges aufgeklärt und sensibilisiert.

Haßloch: Zu schnell, Führerschein weg

Haßloch (ots) – Auf der Rennbahnstraße in Haßloch überwachte die Polizei am Mittwochvormittag (21. Oktober 2020, 9:30-11:00 Uhr) die Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang. Insgesamt 21 Autofahrer hielten sich nicht an die erlaubten 30 km/h. In drei Fällen war die Geschwindigkeit so hoch, dass der Führerschein für einen Monat weg ist. Höchster gemessener Wert war 64 km/h. Die Polizei Haßloch kündigt für die kommende Woche weitere Geschwindigkeitskontrollen in der Gemeinde an.

Haßloch: Zu viel Alkohol, Führerschein weg

Haßloch (ots) – Durch unsichere Fahrweise aufgefallen ist in der Nacht auf Donnerstag (22. Oktober 2020, 3 Uhr) die Fahrerin eines Mercedes auf der L532 in der Nähe der Westrandstraße. Eine Streife der Polizei Haßloch schaute sich das genauer an. 1,68 Promille Atemalkohol dürfte die Ursache für die Schlangenlinienfahrt gewesen sein. Der 28-Jährigen aus Landau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein ist sie erst mal los. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Den Schlüssel an den Beifahrer übergeben konnten die Beamten nicht. Dieser hatte einen noch höheren Alkoholwert. Außerdem wurde ihm bereits der Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen.

Grünstadt: Betrunken am Steuer – kein Führerschein (mehr)

Grünstadt, Benzstraße – 21.10.2020, 20:35 Uhr (ots) – Ein PKW mit defektem Abblendlicht veranlasste eine Streife der PI Grünstadt zur Kontrolle eines PKW im Grünstadter Gewerbegebiet. Schon beim Herantreten an die 33-jährige Fahrerin schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab den vorläufigen Wert von 1,6 Promille. Weiterhin stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten im Verhalten der 33-Jährigen fest. Sie gab an, vor 2 Tagen gekifft zu haben. Eine Fahrerlaubnis hatte die Fahrerin nicht mehr – diese wurde nach einem ähnlichen Vorfall im Mai 2020 vorläufig entzogen.

Elmstein: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Elmstein (ots) – Am 22.10.2020, gg. 16 Uhr befuhr ein 44jähriger Motorradfahrer aus Worms die L499 von Elmstein in Richtung Mückenwiese. Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve und verletzte sich im Brustbereich, sowie am Handgelenk. Ein durch die Leitstelle vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber flog den verletzten Mann in eine Unfallklinik. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. Der Verkehr musste kurzzeitig geregelt werden.