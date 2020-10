Vorderpfalz: Bistum Speyer bietet Ausbildung zum Kirchenführer an – Schnuppertag in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße / Speyer – Die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Speyer bietet von November 2020 bis April 2022 eine zertifizierte Ausbildung zum Kirchenführer an. Interessenten sind zu einem kostenfreien „Schnuppertag“ am 21. November von 13.30 bis 17.00 Uhr in Neustadt eingeladen.

Die Ausbildung befähigt die Absolventen dazu, Kirchenführungen eigenständig zu planen und durchzuführen. Sie werden in die Lage versetzt, über die Besonderheiten des jeweiligen Kirchenraumes und die damit zusammenhängenden Themen des Glaubens Auskunft zu geben. Sie erhalten Grundlagenwissen in Theologie, Pädagogik, Ästhetik und Rhetorik und stellen zum Abschluss ihr theoretisches Wissen im Vorstellen „ihrer“ Kirche unter Beweis.

Je nach Seminarthema wirken verschiedene Fachreferenten des Bistums an der Ausbildung mit. Die qualifizierte Teilnahmebestätigung ist vom Bundesverband Kirchenpädagogik e. V. anerkannt. Hierfür ist die Teilnahme an 120 Ausbildungsstunden á 45 Min. erforderlich. Ausbildungsorte sind Neustadt, Speyer, Landau und andere. Die Kosten liegen bei rund 800 Euro.

Kontakt:

Bistum Speyer

Katholische Erwachsenenbildung

Sonja Haub

Tel.: 06232/102-180