Landau: „Welcome Christmas“ mit MUSICAL TONIGHT am 29. November 2020 im Gloria Kulturpalast

Landau – Wie bereits in den vergangenen neun Jahren lädt das Landauer Ensemble Musical Tonight sein Publikum auch in diesem Jahr am 1. Advent zum traditionellen Adventskonzert ein.

Am Sonntag, 29. November 2020, öffnet sich der Vorhang für das diesjährige Programm „Welcome Christmas“. Ob solistisch, im Duett oder mit mehrstimmigen Chorsätzen – die sieben Sängerinnen und Sänger haben wieder eine bunte Mischung von weihnachtlichen Songs im Gepäck, welche die Zuhörer garantiert in Vorweihnachtsstimmung versetzen werden.

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung, die seit 2012 jedes Jahr in der protestantischen Kirche in Queichheim zu Gast war, dieses Mal im Gloria Kulturpalast stattfinden!

Tickets (13€, 8€ für Schüler) sind in diesem Jahr ausschließlich online erhältlich und können unter tickets@musicaltonight.de bestellt werden. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr. Informationen zum Einlass sowie zu den aktuellen Corona-Bestimmungen und Hygienevorschriften werden nach Erwerb der Tickets per eMail bekannt gegeben.