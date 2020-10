Durch Cannabisgeruch überführt

Bellheim (ots) – Am Mittwochabend 21.10.2020 wurde die Polizei aufgrund lautstarker Jugendlicher im Spiegelbachpark in Bellheim verständigt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zunächst Niemanden antreffen. Im Bereich der Schule war jedoch starker Cannabisgeruch wahrnehmbar.

Dieser Geruch führte die Beamten zu 2 Männern, die gerade einen sogenannten Joint rauchten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten noch weitere Betäubungsmittel in den Kleidungsstücken der Männer aufgefunden werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

PKW-Brand

Schwegenheim (ots) – Auf der B9 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld in Fahrtrichtung Karlsruhe geriet gegen 15:45 Uhr ein PKW in Brand. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Brandes bereits auf dem Standstreifen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Durch die Feuerwehren Schwegenheim und Lingenfeld wurde der Brand gelöscht.

Für die Dauer der Löscharbeiten und der Reinigung der Fahrbahn, musste die B9 bis 17:30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

E Scooter ohne Versicherungsschutz

Germersheim (ots) – Ein 25-jähriger E Scooter Fahrer wurde am Abend des 21.10.2020 in der Königsstraße in Germersheim kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert ist und somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf.

Der Fahrer habe nicht gewusst, dass man an ein derartiges Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen anbringen muss. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.