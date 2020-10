Rathauscenter – Angesprochen und beklaut

Ludwigshafen (ots) – Einer 44-Jährigen wurden am Dienstag 20.10.2020 ein Smartphone und Ausweisdokumente aus der Jackentasche gestohlen. Die Frau befand sich gegen 15.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter am Rathausplatz, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Anschließend verschwand die Unbekannte wieder. Als die 44-Jährige das Geschäft wieder verließ, bemerkte sie das Fehlen der Gegenstände.

Die Diebin war circa 1,60 m groß und trug einen schwarzen Dutt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Jugendliche zünden Anhänger an

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwei unbekannte Jungen verursachten vermutlich am Mittwoch 21.10.2020 ein Feuer auf einem Pkw-Anhänger in der Bergmannstraße. Gegen 17.40 Uhr beobachte eine aufmerksame Zeugin, wie 2 Jugendliche eine Zigarettenkippe in einen Pkw-Anhänger mit Plane warfen. Als die beiden Jugendliche bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht.

Durch die Zigarettenkippe wurde die Plane des Anhängers in Brand gesetzt. Anwohner löschten das Feuer anschließend selbstständig.

Die männlichen Jugendlichen waren circa 13 Jahre alt, hatten kurze dunkle Haare.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Weitere Schmuckplatte gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte stahlen eine weitere Schmuckplatte von einem Urnengrab auf dem Hauptfriedhof. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 23.09.2020 bis zum 16.10.2020. Die Schmuckplatte hatte einen Wert von 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein Pkw-Fahrerin übersah am Donnerstag 22.10.2020 eine Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Die 82-Jährige fuhr gegen 14.02 Uhr mit ihrem Pkw in der Raiffeisenstraße und wollte wenden. Bei dem Wendemanöver übersah sie eine ankommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Raiffeisenstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Die Frau verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankennhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2.500 Euro. Es kam vereinzelt zur Verkehrsbeeinträchtigungen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.deerbeten.

Unfall in Dürkheimer Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Dürkheimer Straße kam es am 21.10.2020 gegen 20:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall durch den eine 24-Jährige schwere Verletzung im Hüftbereich erlitt. Sie hatte einem weißen Transporter ausweichen müssen, der ihr im Kreuzungsbereich zur Oderstraße mit hoher Geschwindigkeit die Vorfahrt genommen hatte und war dabei gegen eine Ampel gefahren. Der Fahrer des Transporters flüchtete In Richtung Oggersheim.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

In Wohnwagen eingebrochen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Zwischen dem 20.10.2020, 11 Uhr, und dem 21.10.2020, 20:15 Uhr, gelang es Unbekannten sich Zugang zu zwei nebeneinander parkenden Wohnwagen zu verschaffen. Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt in der Moskauer Straße abgestellt. Im Fahrzeuginneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und diverse Elektrogeräte gestohlen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gegenstände auf der B9

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 21.10.2020 gegen 20 Uhr, wurden auf der B9 im Bereich der Ausfahrt Edigheim/Pfingstweide (Fahrtrichtung Worms) Gegenstände auf der Fahrbahn gemeldet. Vor Ort wurden durch die Polizeibeamten zwei Metallteile gefunden werden. Bei diesen scheint es sich um Laderampen eines LKWs zu handeln. Insgesamt 5 Fahrzeuge wurden durch die herumliegenden Gegenstände beschädigt (platte Vorder-/Hinterreifen). Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht nun weitere Geschädigte sowie den oder die VerursacherIn. Wer hat beobachtet, wie ein LKW Gegenstände verloren hat und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Brand eines Vereinsheimes

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Vereinsheim im Saumgartenweg in Oggersheim am Mittwoch 21.10.2020 gegen 22:57 Uhr in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus einem Anbau des Gebäudes heraus. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 28 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Zur Ursache kann bislang nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen wird die Ermittlungen hierzu aufnehmen.

Meldung der Feuerwehr Ludwigshafen

(ots)-(FB) – Am Mittwoch 21.10.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 22:59 Uhr zu einem Gebäudevollbrand nach Oggersheim, in den Neugärten alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das eingeschossige Gebäude in der Nähe des Backsteinweihers im Vollbrand. Es mussten umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet werden. Durch einen massiven Kräfteeinsatz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Zeitgleich kam es zu einem Einsatz mit auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall und einer weiteren Rauchentwicklung im Freien.

Beide Paralleleinsätze konnten durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr abgearbeitet werden. Die Nachlöscharbeiten dauern zurzeit noch an. Personenschäden gab es keine. Im Einsatz sind 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen, die Technischen Werke Ludwigshafen der Rettungsdienst und die Polizei.