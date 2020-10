Vermisstensuche und PKW-Brand

Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 21.10.2020 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 19:18 Uhr zur Unterstützung der Polizeiinspektion Frankenthal zur Personensuche im Rahmen einer Vermisstensache alarmiert.

Mit insgesamt 45 Kräften und 10 Fahrzeugen der Feuerwehr Frankenthal, darunter auch die eigene Rettungshundestaffel, wurden verschiedene Bereiche und Sektoren im, bzw. rund um das Stadtgebiet, sowie die Vorortbereiche FT-Eppstein und FT-Flomersheim nach dem Vermissten 80-jährigen abgesucht. Weiterhin kam die Rettungshundestaffel der Feuerwehr aus Hennweiler, sowie zwei Mantrailer-Hunde der Rettungshundestaffel des DRK Heidelberg zum Einsatz.

Noch während der Suchmaßnahmen nach dem Vermissten durch Feuerwehr und Polizei (u.a. auch mit einem Polizeihubschrauber) wurde dieser durch einen Autofahrer gegen 23 Uhr im Bereich des Kreisels Ortseingang Lambsheim festgestellt und durch die von ihm verständige Polizei angetroffen. Die Suchmaßnahmen der Feuerwehrkräfte und der Hundeführer konnten dann glücklicherweise eingestellt werden.

Frankenthal (ots) – Gegen 21:48 Uhr kam es dann zu einem Paralleleinsatz auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Frankenthal-Studernheim. Dort war ein PKW aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Trotz schnellem Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs konnte ein Totalschaden an dem bereits im Motorraum in Vollbrand stehenden PKW Ford nicht verhindert werden. Der Brand wurde unter Atemschutz mittels zwei C-Rohren gelöscht. Die Ermittlungen zu Brandursache und der Schadenshöhe werden von der Polizeiinspektion Frankenthal geführt.

Sachbeschädigung an zwei Pkw

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 18.10.2020, 21.30 Uhr, bis 19.10.2020, 08.30 Uhr, kommt es im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 9e, zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw. Die Geschädigten stellen jeweils einen langen Kratzer an der Fahrertür fest. Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen Toyota Aygo und einen Kia Sportage. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.