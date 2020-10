Schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten (siehe Foto)

Steinfeld/L545 (ots) – Gegen 22:10 Uhr am Mittwochabend, befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes Benz C-Klasse die L545 von Bad Bergzabern kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Auf Höhe der Einmündung Richtung Niederotterbach, geriet der 21-Jährige, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Insasse musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Drei Personen im Alter von 21 und 23 Jahren wurden leicht verletzt, zwei Personen im Alter von 20 und 46 Jahren schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Das Fahrzeug im Wert von 5.500 Euro wurde total beschädigt.

Beleuchtung kontrolliert

Edenkoben (ots) – Im Stadtgebiet wurde gestern Morgen (21.10.2020, 06.15 Uhr bis 7 Uhr) das Hauptaugenmerk auf die Beleuchtung der Fahrzeuge gelegt. Vier Autofahrer und sechs Radfahrer mussten dabei verwarnt werden, weil ihre Beleuchtung Mängel aufwies bzw. nicht ordnungsgemäß funktionierte. Zwei Radfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, weil sie keine Beleuchtungseinrichtungen mitführten.

Gerade die Herbstmonate mit Regen und Nebel erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Auch für die Fahrradfahrer ist es wichtig, die Beleuchtung zu checken und auf eine gute Erkennbarkeit zu achten.