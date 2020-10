Groß-Gerau

Drogentest reagiert positiv – 24-Jähriger festgenommen

Kelsterbach (ots) – Eine Streife der Polizeistation Kelsterbach hat in der Nacht zum Donnerstag (22.10.) einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen und Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Gegen 0.30 Uhr stoppten die Beamten den Mann aus Raunheim im Staudenring in Kelsterbach.

Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten körperliche Anzeichen beim Fahrer auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht, er reagierte positiv auf THC. Der 24 Jahre alte Mann kam zur Blutentnahme mit auf die Wache und muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Darmstadt-Dieburg

Trickdieb verschafft sich Zugang zu Wohnung und entwendet Briefbeschwerer

Erzhausen (ots) – 30-40 Jahre alt, schlanke Statur, braune kurze Haare und bekleidet mit einer cognacfarbenen Lederjacke über einer blauen Jeans. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der am Montag (21.10.) einen Briefbeschwerer aus einer Wohnung mitgehen ließ.

Kurz nach 13 Uhr hatte der Kriminelle bei dem Bewohner eines Einfamilienhauses im Dreieichring geklingelt und um Hilfe gebeten. Er benötige eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch, so seine Geschichte. Als der Mann die Wohnung betrat, schnappte er sich aus der Kommode den Briefbeschwerer aus Messing und verließ zügig das Anwesen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen Trickdiebstahls eingeleitet.

Zeugen, denen der Beschriebene im Bereich des Tatortes aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 24, unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnen die Beamten zudem eindringlich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.

Kreis Bergstraße

Räucherofen in Scheune gerät in Brand – 68-Jähriger leicht verletzt

Biblis (ots) – Der Brand eines Räucherofens in einer Scheune hat am Donnerstagnachmittag (22.10.) die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 15 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verletzte sich der Eigentümer, bei dem es sich um einen 68 Jahre alten Mann handelt leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gefälschte HU-Plakette – Zivilstreife stoppt 44-Jährigen & leitet Verfahren ein

Viernheim/A659 (ots) – Weil er eine gefälschte HU-Plakette an sein Kennzeichen angebracht hat, muss sich ein 44 Jahre alter Autofahrer nach seiner Festnahme am Mittwochnachmittag (21.10.) in einem Verfahren verantworten. Eine Zivilstreife hatte gegen 14.40 Uhr auf der Autobahn 659 bei Viernheim das Autokennzeichen des Mannheimers mit dem polizeilichen Datenbestand abgeglichen.

Dabei fiel den Beamten auf, dass die nächste Hauptuntersuchung im September 2020 fällig gewesen wäre. Die Fälligkeit der Plakette auf dem Kennzeichen des 44-Jährigen wies jedoch den September 2022 auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Plakette gefälscht wurde. Die Streife nahm den Fahrer vorläufig fest und stellte den Fahrzeugschein sowie das Kennzeichen sicher. Die weiteren Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verdacht der Urkundenfälschung dauern noch an.

