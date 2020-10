Mannheim: Spieltage 13 bis 16 für den SVW zeitgenau angesetzt

Mannheim – Dreimal Samstag und einmal Dienstag heißt es für den SV Waldhof an den Spieltagen 13 bis 16. Der DFB hat die Partien in der 3. Liga zeitgenau angesetzt.

Für die Buwe geht es an einem Samstag zur Begegnung gegen den Aufsteiger VfB Lübeck. Anpfiff in der Hansestadt ist am 28.11.2020 um 14 Uhr. Das Wiedersehen mit dem Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest, den 1. FC Saarbrücken, findet am Samstag, den 05.12.2020 um 14 Uhr im heimischen Carl-Benz-Stadion statt. Bei den Münchner Löwen ist man am Samstag, den 12.12.2020 um 14 Uhr zu Gast. In der Englischen Woche kommt am Dienstag, den 15.12.20 um 19 Uhr die SpVgg Unterhaching nach Mannheim. Der letzte Spieltag vor Weihnachten und somit das Spiel gegen den Halleschen FC ist noch nicht terminiert.

Hier die Spiele in der Übersicht:

13. Spieltag

Samstag, 28.11.20 um 14 Uhr VfB Lübeck – SVW

14. Spieltag

Samstag, 05.12.20 um 14 Uhr SVW – 1. FC Saarbrücken

15. Spieltag

Samstag, 12.12.20 um 14 Uhr TSV 1860 München – SVW

16. Spieltag

Dienstag, 15.12.20 um 19 Uhr SVW – SpVgg Unterhaching