Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: (KA) Karlsruhe – Vier Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Vier Männer im Alter von 25 – 45 Jahren werden auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim

zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Ihnen, drei serbischen und einem mazedonischen Staatsangehörigen, sowie zwei

weiteren Tatverdächtigen wird versuchter schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Nach einem Zeugenhinweis konnten die Männer in zwei Containern der

Wertstoffstation in Karlsruhe-Durlach durch die Polizei festgestellt werden. Es

besteht der Verdacht, dass sie sich dort aufhielten, um Elektroschrott zu

stehlen. Beim Erkennen der Beamten flüchteten die sechs Personen. In

unmittelbarer Nähe konnten die Männer dann vorläufig festgenommen werden.

Zwei Beschuldigte haben in Deutschland einen festen Wohnsitz und konnten nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen die Wache verlassen.

Karlsruhe – 90-jähriger Fußgänger bei Unfall mit Radfahrerin schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochabend ein 90-Jähriger

Fußgänger in Karlsruhe, als er von einer 24-jährigen Radfahrerin erfasst und

umgeworfen wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der 90-Jährige kurz

nach 19 Uhr auf der Linkenheimer Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. Nahe

des Adenauerrings näherte sich ihm von hinten eine 24-jährige Radfahrerin, die

den 90-Jährigen trotz eingeschalteter Fahrradbeleuchtung nicht rechtzeitig

erkannte. In der Folge kollidierte sie mit dem Fußgänger, der durch die Wucht

des Aufpralls nach vorne auf die Fahrbahn geworfen wurde und hierbei schwere

Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 90-Jährigen zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die

24-Jährige Unfallverursacherin selbst erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch

nicht vor Ort behandelt werden. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Karlsruhe – Bäckertütenaktion: „Achtung Telefonbetrüger!“ – „Die Polizei holt NIE ihr Geld ab!“

Karlsruhe (ots) – Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe macht

sich in Zusammenarbeit mit Innungen der Bäcker im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

und verschiedenen anderen Organisationen stark gegen Betrugsdelikte zum Nachteil

von älteren Menschen. Hier sind vor allem die Phänomene „Enkeltrick“ und

„Falscher Polizeibeamter“ beispielhaft zu nennen. Vor allem die BBBank, mit

Mitteln des Gewinnsparvereins, der Förderverein Sicherer Südlicher Landkreis

(FöSSL), der Förderverein Sicheres Karlsruhe, der Verein Netzwerk schafft

Sicherheit und nicht zuletzt die Bäckerinnung haben diese Aktion mitfinanziert.

Immer wieder werden lebensältere Mitbürger Opfer von Trickbetrügern. Die Anrufe,

bei denen mittels Fangfragen die Gutgläubigkeit älterer Menschen in Zusammenhang

mit ihrer Familie beziehungsweise der Polizei ausgenutzt werden, sind oft Thema

bei Präventionsveranstaltungen für Senioren. Trotzdem gelingt es dreisten

Betrügern immer wieder, sich auf diese Weise hohe Summen an Bargeld oder

Wertsachen zu ergaunern.

Ergänzend zu den bisher unternommenen Präventionsmaßnahmen wird nun mit Hilfe

einer Bäckertüte den Menschen erneut die Problematik verdeutlicht. Mit den

Botschaften auf den Faltbeuteln soll bewusstgemacht werden, dass man sich vor

solchen Betrugsversuchen durch aufmerksames Zuhören und Vorsicht schützen kann.

Viele, gerade ältere Menschen, gehen täglich zum Bäcker um Brot, Brötchen oder

Kuchen zu kaufen. Eine Tüte mit entsprechenden Warnhinweisen soll die

Problematik erneut in den Fokus der potenziellen Opfer rücken. Aber auch die

jüngere Generation soll sensibilisiert werden, mit ihren Angehörigen das

Gespräch zu suchen, um das richtige Verhalten bei verdächtigen Anrufen zu

besprechen. Es empfiehlt sich, sofort die Polizei zu verständigen, wenn ein

solcher Anruf eingeht. Man sollte versuchen, sich auch Kleinigkeiten wie

Hintergrundgeräusche oder sprachliche Besonderheiten zu merken.

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe entstand durch solche Betrugsdelikte im

laufenden Jahr bereits ein Vermögensschaden in Höhe von nahezu 200.000 Euro.

Ungefähr 15 vollendeten und zur Anzeige gebrachten Delikten stehen eine Vielzahl

von Versuchen und auch ein sehr hohes Dunkelfeld gegenüber. Als Dunkelfeld

werden die Taten bezeichnet, die erst gar nicht bei der Polizei angezeigt

werden. Häufig wissen auch die Angehörigen nicht Bescheid. Scham, einem Betrüger

aufgesessen zu sein, bestimmt hier zumeist das Handeln. Aber: jeder Hinweis kann

hilfreich sein, einem Trickbetrüger das Handwerk zu legen! Das Vorgehen der

Täter ist äußerst subtil und auch für jüngere Menschen nicht leicht zu

durchschauen.

Schließlich bleibt nur, zur Vorsicht zu mahnen und darauf hinzuweisen: Die

Polizei holt NIE ihr Geld ab und ruft auch NIE mit der Rufnummer 110 an!

Oberhausen-Rheinhausen – Fahrradfahrer verletzt sich schwer bei Unfall

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Fahrradfahrer

zu, als er am Donnerstagmorgen von einem Pkw in Oberhausen erfasst wurde.

Ein 55 Jahre alter Dacia-Fahrer fuhr gegen 06:30 Uhr zunächst auf der

Marienstraße. Im weiteren Verlauf biegt er nach links auf die Adlerstraße ein.

Der 57-jährige Radler befährt zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig den Gehweg

entlang der Marienstraße, in Richtung Westen. Anschließend quert er ohne auf den

Fahrzeugverkehr zu achten die Adlerstraße. Hierbei wird er von dem

vorbeifahrenden Dacia erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei zog sich der

Mann schwere Verletzungen zu und musste nach Erstversorgung durch einen Notarzt

mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der durch den Unfall

entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Vermutlich unter Alkoholeinfluss und mit gestohlenem Auto in Straßenbahnhaltestelle gefahren

Karlsruhe (ots) – Ein vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender

49-jähriger Mann fuhr am frühen Donnerstagmorgen, 06.10 Uhr, mit einem

mutmaßlich gestohlenen Pkw in die Straßenbahnhaltestelle in der Philippstraße in

Karlsruhe. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte aber im Zuge der

Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er musste sich einer Blutentnahme

unterziehen. Später stellte sich heraus, dass der Pkw im vergangenen Monat als

gestohlen gemeldet worden war. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand

verletzt. Der Schienenverkehr an der Unfallstelle war nicht beeinträchtigt, die

Haltestelle wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ungefähr

5000 Euro.

Bruchsal – Mehrere Gartenhausaufbrüche

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch 14:00

Uhr, kam es in insgesamt drei Fällen zu Gartenhausaufbrüchen im Giesgrabenweg in

Bruchsal. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt in die Kleingärten

und durchwühlten die Gartenhäuser. Abgesehen hat es der Dieb hier auf

Bekleidungsstücke sowie Elektrogeräte. Mit seiner Beute konnte der Langfinger

bislang unerkannt flüchten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, sich unter der Nummer

07251 / 7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Lkrs. Karlsruhe/Bruchsal – Nach Anruf von falschen Polizeibeamten Geldabholerin festgenommen

Karlsruhe/Bruchsal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Bereits am Donnerstag, den 15. Oktober, konnten Beamte des Kriminaldauerdienstes

Karlsruhe nach zahlreichen Anrufen durch angebliche Polizeibeamte im nördlichen

Landkreis Karlsruhe eine 30-jährige Tatverdächtige bei der Abholung von

vermeintlichen Wertsachen vorläufig festnehmen.

Zuvor hatte ein 79 Jahre alter Mann aus Bruchsal am selben Abend gegen 21.00 Uhr

den Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten erhalten. Ihm war vorgegaukelt

worden, eine osteuropäische Einbrecherbande treibe in der Gegend ihr Unwesen und

sein Vermögen wäre nicht mehr sicher, weshalb die Polizei dies in Verwahrung

nehmen sollte.

Der aufmerksame Senior ahnte allerdings sofort Böses und verständigte die

richtige Polizei über den Polizei-Notruf 110. Bei der geplanten Übergabe der

angeblichen Wertsachen nahmen schließlich Beamte des Kriminaldauerdienstes gegen

21.40 Uhr die 30 Jahre alte, aus Rumänien stammende Abholerin fest. Ein Schaden

war dank der guten und besonnenen Reaktion des 79-Jährigen nicht entstanden.

Ebenfalls am 15. Oktober war ein 75-jähriger Mann aus Ubstadt-Weiher im Visier

der Betrüger. Als eine Frau, mutmaßlich die 30-jährige Beschuldigte, zur

Abholung seiner Wertsachen auftauchte, hatte der Senior diese bereitgestellt.

Glücklicherweise wollte er diese aber erst nach der Rückkehr seines Sohnes

herausgeben und blieb damit vor finanziellem Schaden bewahrt.

Bereits zwei Tage zuvor war ein 83 Jahre alter Rentner Opfer derselben

Tätergruppierung geworden. Auch er war zuvor telefonisch von falschen

Polizeibeamten vor einer Einbrecherbande gewarnt worden. Diese vollendete Tat

war bis dahin noch nicht angezeigt worden.

Die später festgenommene Tatverdächtige steht im Verdacht an jenem Abend im

Bereich Bruchsal vor der Haustür des 83-Jährigen eine Stofftüte mit einem

fünfstelligen Geldbetrag abgeholt zu haben. Den Ermittlungen zufolge war die

30-jährige Rumänin über Kleinanzeigen eines Internet-Portals bei der Suche nach

einem Mini-Job von einer Firma mit dem Namen „APD Group“ von der

Tätergruppierung angeworben worden.

Aktuell dauern weitere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des

Betrugsdezernats der Karlsruher Kriminalpolizei an.

Karlsruhe – Älteres Ehepaar wird von Trickdieb bestohlen

Karlsruhe (ots) – Mit einem Trick verschaffte sich am Mittwochmittag ein bislang

noch unbekannter Mann Zugang in die Wohnung eines älteren Ehepaares in der

Kronenstraße und stahl dort diverse Gegenstände sowie Bargeld.

Gegen 14 Uhr klingelte der Mann bei dem Ehepaar und gab dort an, Mitarbeiter

einer Zeitschrift zu sein und den Auftrag zu haben, alte Zeitschriften

abzuholen. Unter diesem Vorwand gelangte er in die Wohnung und entwendete bei

einer angeblichen Besichtigung wohl diversen Goldschmuck, Bargeld und einen

Geldbeutel. Erst gegen Abend entdeckte das Ehepaar den Diebstahl.

Der Täter wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180cm groß,

schlank mit dunklen kurzen Haaren und hat laut den Geschädigten ein

mitteleuropäisches, gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug ein bunt kariertes Hemd

mit einer dunklen Weste darüber, eine Jeans und eine Umhängetasche mit gelbem

Strich.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Marktplatz unter 0721 666

3311 entgegen.

Karlsruhe – 25-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs

Karlsruhe (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 25-jähriger

Pkw-Fahrer, der in der Nacht zum Freitag von einer Streife der Verkehrspolizei

kontrolliert wurde.

Gegen 01.45 Uhr wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Adenauerring

wohl deutlich, dass der Mann durch den Konsum von Betäubungsmitteln nicht mehr

in der Lage war sicher Auto zu fahren. Er selbst gab den Beamten gegenüber an,

früher am Abend Cannabis konsumiert zu haben. Bei einer Dursuchung seines

Rucksacks konnten zudem weitere Drogen aufgefunden werden.

Dem 25-Jährigen wurde anschließend auf dem zuständigen Polizeirevier von einem

Arzt eine Blutprobe entnommen.

Ettlingen – Kollision zwischen Rettungsfahrzeug und Pkw

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr kam es an der Kreuzung Karlsruher

Straße / Landesstraße 561 in Ettlingen zur Kollision zwischen einem

Rettungsfahrzeug und einem Pkw. Hierbei wurden die Fahrer sowie eine im

Rettungsfahrzeug befindliche Beifahrerin jeweils leicht verletzt. Der

Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Das Rettungsfahrzeug war im Rahmen einer Einsatzfahrt unterwegs. Mit Horn und

Blaulicht ausgestattet fuhr der 23-jährige Fahrer trotz Rotlicht langsam in den

oben genannten Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte er mit einem

52-jährigen VW-Fahrer, welcher dem Rettungsfahrzeug nicht den Vorrang einräumte.