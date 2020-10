Mannheim/Lindenhof: Einbruch in Hochschule – Zeugen gesucht

Mannheim/Lindenhof (ots) – Zu einem Einbruch in eine Hochschule kam es im

Zeitraum von Dienstag, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr in der Speyerer Straße in

Mannheim. Ein noch unbekannter Täter kletterte über das Außengerüst des Gebäudes

vor das Fenster eines Hörsaals und hebelte dies anschließend auf. Im

Gebäudeinnern trat er eine Tür ein und brach mehrere Türen zu Büros sowie die

dort befindlichen Aktenschränke auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang

unklar. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Nummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Mannheim-Neckarau: Porsche Cayenne beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet – 5.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (20.10.)

zwischen 8 und 12 Uhr in der Dorfgärtenstraße ereignet hat, sucht die Polizei.

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte die komplette Beifahrerseite eines

zum Parken abgestellten Porsche Cayenne. Ohne sich um den Schaden in Höhe von

ca. 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheimer-Neckarau zu melden.

Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei-News

Dossenheim: Junge Frau von drei unbekannten Männern sexuell belästigt; unbekannter „Helfer“ und weitere Zeugen gesucht

Dossenheim (ots) – Am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, wurde eine junge Frau auf

dem Weg zur Haltestelle Dossenheim-Nord, im Lorscher Weg, Höhe Alte Gütertrasse,

von drei Männern angesprochen und zum Anhalten bewogen Anschließend bedrängten

sie sie, äußerten und verhielten sie sich ihr gegenüber in anzüglicher Weise.

Ein noch unbekannter Anwohner kam der 23-Jährigen zu Hilfe, worauf die drei

Männer weitergingen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem ebenfalls jungen, ca. 20

Jahre alten „Helfer“, trennten sich beide. Er ging zu seinem Auto und sie zur

Haltestelle.

Im Laufe des Mittwochvormittages erstattete die 23-Jährige Anzeige bei der

Polizei.

Die drei Verdächtigen sollen von nordafrikanischer Erscheinung mit bräunlicher

Hautfarbe gewesen sein. Zwei von ihnen waren ca. 30-40 Jahre alt, der dritte

dürfte ca. 16-20 Jahre alt gewesen sein. Alle hatten dunkle, kurze Haare.

Bekleidet waren einer der älteren mit einer schwarzen Wollmütze und einer dicken

Kapuzenjacke mit einer roten Leiste über dem Reißverschluss. Während der zweite

der beiden älteren Verdächtigen eine dunkle Schildkappe mit weißen Streifen am

Schuld trug, hatte der jugendliche Verdächtige keine Kopfbedeckung auf.

Das Dezernat „Sexualdelikte“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Der bislang noch unbekannte junge Mann, der der 23-Jährigen zu Hilfe kam, sowie

weitere Zeugen, die Hinweise auf die drei unbekannten Tatverdächtigen geben

können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

oder mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen

Pkw kam es am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr. Die 57-jährige Geschädigte

stellte ihren VW in der Goethestraße gegenüber und oberhalb der dort

befindlichen Kirche ab. Ihren Rucksack verstaute sie im Fußraum der

Beifahrerseite. Die 57-Jährige ließ ihr Auto für etwa zehn Minuten

unbeaufsichtigt und musste bei der späteren Rückkehr feststellen, dass die

Beifahrerscheibe eingeschlagen und der Rucksack entwendet worden war. Im

Rucksack selbst befanden sich mehrere Wertgegenstände in Höhe von ca. 700 Euro.

Der entstandene Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Eine

Anwohnerin soll einen Mann beobachtet haben, der von dem VW weggerannt sei und

anschließend mit einem goldfarbenen SUV flüchtete.

Zeugen, die auffällige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach unter der

Telefonnummer 06201/71207 zu melden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt ihre Polizei, keine Wertgegenstände, Rucksäcke

o.Ä. unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu belassen. Allgemeine Informationen und

Tipps zum Thema Diebstahl finden sie unter www.polizei-beratung.de

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse aus Eiscafé entwendet – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am

Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Eiscafé in der Hauptstraße. Zwei unbekannte

Täter hielten sich zunächst als Gäste im Café auf, als die Bedienung ihre

Geldbörse für einen kurzen Moment auf dem Tresen ablegte und unbeaufsichtigt

lies. Einer der Täter packte sich den Gelbeutel und ergriff anschließend die

Flucht. Eine Sofortfahndung nach den beiden Unbekannten verlief negativ. Die

Geldbörse war mit über 300 Euro Bargeld befüllt.

Beschrieben wurden die beiden männlichen Personen wie folgt:

Person (Täter): ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige

Statur, rundes Gesicht, unrasiert, kurze Haare (beinahe

Glatze), vermutl. Osteuropäer; bekleidet mit ärmelloser,

türkisfarbener Weste, dunklem Shirt, Jeans. Person (Mittäter): ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr

dünn; längere, nach hinten gekämmte Haare; bekleidet mit

schwarzer Sportjacke, dunkler Jeans; evtl. Iraner/Iraker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Nummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung – Zeugen/Geschädigte gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit

vorausgegangener Nötigung kam es am Mittwoch, gegen 18 Uhr, auf der BAB 5 in

Fahrtrichtung Süden.

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die linke Fahrspur der BAB 5, als sich

ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. In

Höhe der Ausfahrt Schriesheim soll dieser mehrfach das Fernlicht betätigt und

den Mindestabstand unterschritten haben. Der 46-Jährige versuchte über eine

Strecke von vier Kilometern auf die stark frequentierte, rechte Fahrspur zu

wechseln und verursachte hierbei letztlich beinahe einen Unfall. Im weiteren

Verlauf überholte der 57-Jährige den Geschädigten und fuhr über die BAB 656 auf

die B37 in Fahrtrichtung Heidelberg, wobei er vom 46-Jährigen verfolgt wurde.

Der Beschuldigte soll hierbei die Fahrspur ständig zum schnelleren Weiterkommen

gewechselt haben, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und anderen

Verkehrsteilnehmern dicht aufgefahren sein. Der 57-Jährige konnte schließlich

durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte an der Kreuzung

B37/Thibautstraße kontrolliert werden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Nötigung

und Straßenverkehrsgefährdung – der 57-Jährige bestritt die Vorwürfe.

Zeugen und Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch das

Verhalten des Beschuldigten beeinträchtigt waren, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg Mitte zu melden.

Oftersheim/A 5: Ukrainischer Sattelzugfahrer mit über 2,2 Promille Alkohol unterwegs – Warnbaken touchiert

Oftersheim/A 5 (ots) – Mit über 2,2 Promille war ein 41-jähriger Fahrer eines

Sattelzuges aus der Ukraine am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der A 5 in Richtung

Karlsruhe unterwegs. Dies hatte zur Folge, dass er im Baustellenbereich zwischen

den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg mehrere Warnbaken touchierte. Im

Rahmen der Fahndung wurde der Fahrer auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald

angetroffen und kontrolliert. Nachdem starker Alkoholgeruch aus der Fahrerkabine

drang, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe,

der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 45-jähriger Rollerfahrer mit über drei Promille gestürzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit über drei Promille war ein 45-jähriger

Rollerfahrer am Mittwoch gegen 22.10 Uhr in der Talstraße unterwegs. Dies hatte

zur Folge, dass er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Zeugen halfen dem

augenscheinlich betrunkenen 45-Jährigen auf die Beine. Da er anschließend

weiterfahren wollte, nahmen diese den Fahrzeugschlüssel an sich, worauf sich der

Mann nach einem kurzen Streitgespräch zu Fuß entfernte. Eine Polizeistreife traf

den 45-Jährigen stark schwankend noch in der Talstraße an. Nach einem

Atemalkoholtest wurde der Rollerfahrer zur Entnahme einer Blutprobe auf das

Revier gebracht. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellt, war der

45-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheins, dieser war ihm bereits im

Juli dieses Jahres wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen worden.