Heidelberg/Kirchheim: Verkehrsunfall – Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg/Kirchheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer

und einem Mercedes-Fahrer kam es am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, im Kreisverkehr

nahe des ADAC.

Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Rennrad die Pleikartsförster Straße in

Richtung Ortskern und fuhr in den dort befindlichen Kreisverkehr ein. Zeitgleich

befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße „Im Biet“ und wollte ebenfalls

in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er den, sich bereits im

Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und traf diesen an der rechten Seite des

Rennrads. Der 25-Jährige wurde auf die Motorhaube des Mercedes aufgeladen und

stürzte anschließend auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen

zu. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.

Heidelberg/Südstadt: Einbruch in mehrere Gartenparzellen – Zeugen gesucht

Heidelberg/Südstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch, 12 Uhr,

kam es im Schrebergartenweg zu mehreren Einbrüchen in Gartenparzellen. Bislang

unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Schrebergärten und

durchwühlten die dort befindlichen Gartenhäuser. Hierbei wurden mehrere

Gegenstände entwendet. In wie viele Gartenparzellen eingebrochen worden ist und

auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Nummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg: 77-jähriger Fahrer eines Pedelec nach Sturz an der Unfallstelle verstorben

Heidelberg (ots) – Tödliche Verletzungen erlitt ein 77-jähriger Fahrer eines

Pedelec bei einem Unfall am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in der Häuselgasse.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der Fahrer ohne

Fremdbeteiligung gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden geprallt. Obwohl der

verständigte Notarzt kurze Zeit nach dem Sturz eintraf, blieb die Reanimation

erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Einen Helm hatte der

77-Jährige nicht getragen. Angehörige waren an der Unfallstelle. Die weiteren

polizeilichen Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Kreis Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Roxheim

Bad Kreuznach (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter hat am Freitagabend, den 16.10.2020 eine Tankstelle in der Gemeinde Roxheim, Hauptstraße 1, überfallen. Der Mann betrat um 21:35 Uhr den Verkaufsraum und forderte von der Mitarbeiterin unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin hierauf zunächst nicht reagierte, begab sich der Räuber selbst hinter die Verkaufstheke und öffnete dort eine Schublade. Der Täter verließ anschließend die Tankstelle ohne Beute und flüchtete zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften der örtlich zuständigen, sowie der angrenzenden Polizeidienststellen führten nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Der Tatverdächtige ist ca. 1,80-1,85m groß und trug kurze blonde Haare. Er war bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Basecap, schwarzer Jogginghose, schwarzen Handschuhe, sowie blauen Turnschuhen mit weißen Sohlen. Das Gesicht verdeckte der Täter mit einem grünen Mund-/Nasenschutz. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Flucht erfolgte in Richtung Ortsausgang Roxheim, dortiger Kreisel an der L236/L239. Ab hier verliert sich die Spur des Täters.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes und/oder in der unmittelbaren Umgebung/Fluchtrichtung gemacht? Wurde der Täter bei der Flucht oder bei der Vorbereitung seiner Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

Einbruch in Gartenhaus

Göllheim (ots)

Zwischen dem 20.10.20, 16:45 h und dem 21.10.20, 07:30 h wurde im Esper in ein Gartenhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Es wurden eine Stihl-Handsäge, ein Promaster-Rasentrimmer, ein Stromagggregat und ein Nivelliergerät entwendet.