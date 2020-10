Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 21.10.,16:10 Uhr, Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein mit 5 Personen besetzter Fiat-Punto auf, dessen Kennzeichen falsch angebracht war. Bei dem 35-jährigen Fahrer zeigte sich der Verdacht auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer erklärte sich mit einem Drogentest einverstanden. Er gab allerdings eine Becher-Probe ab, bei der die enthaltene Flüssigkeit eindeutig kein Urin war. Mit der zweiten Probe konnte ihm der Drogenkonsum nachgewiesen werden. Dem Fahrer wurde anschließend auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Mainz – Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Dienstag, 20.10.2020, 18:45 Uhr – Mittwoch,

21.10.2020, 05:30 Uhr In der Mainzer Innenstadt kam es zum Einbruch in ein

Fischgeschäft in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der oder die unbekannten

Täter verschafften sich Zugang über die Hintertür im rückwärtigen Bereich des

Ladens und durchsuchen im Anschluss die Büroräume nach Wertgegenständen und

Bargeld. Im Anschluss wird das Geschäft durch den oder die Täter wieder durch

den Hintereingang verlassen.

Mainz- Oberstadt, Einbruch in Einfamilienhaus

In Mainz- Oberstadt hebeln unbekannte Täter die Terrassentür im rückwärtigen

Bereich eines Einfamilien-Reihenhauses auf und verschaffen sich so Zugang. Das

Haus wird durch den oder die bislang unbekannten Täter durchwühlt. Die Höhe des

Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt, da das Haus zum Zeitpunkt des Einbruchs

unbewohnt war.

In beiden Fällen wurde der Tatort durch die Mainzer Kriminalpolizei nach Spuren

untersucht, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Licht-Test-Aktion 2020 / Kontrollen der Polizei

Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Mainz (ots) – Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und das Wetter trüber, sind

Autofahrer*Innen vermehrt in Dämmerung und Dunkelheit unterwegs – eine gute

Beleuchtung ist da Pflicht. Aus diesem Grund veranstalten die Deutsche

Verkehrswacht (DVW) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)

jedes Jahr im Oktober eine Licht-Test-Aktion, denn „Blindflüge“ müssen nicht

sein.

Autos, die im Oktober beim kostenlosen Licht-Test in den Kfz-Betrieben überprüft

werden, sind auf der sicheren Seite. In den Werkstätten werden defekte

Lichtanlagen entdeckt und korrigiert. Der Licht-Test ist ein Service, bei dem

kleine Mängel sofort und kostenlos behoben werden – erst wenn alles in Ordnung

ist, gibt es die Licht-Test-Plakette für die Windschutzscheibe. Nur nötige

Ersatzteile und umfangreiche Einstellarbeiten müssen selbst bezahlt werden.

Beim Licht-Test werden acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion

und richtige Einstellung nach den Vorgaben der Straßenverkehrszulassung

getestet:

Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer

Fern- und Abblendlicht

Begrenzungs- und Parkleuchten

Bremslichter

Schlusslichter

Warnblinkanlage

Fahrtrichtungsanzeiger

Nebelschlussleuchte

Jedes Jahr beteiligen sich mehrere Millionen Autofahrer*Innen an der

Licht-Test-Aktion. Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen

die Bedeutung, die Fahrzeugbeleuchtung überprüfen zu lassen. 2019 war die

Mängelquote zwar etwas rückläufig, aber immer noch fielen 28,8 Prozent der

Fahrzeuge wegen Defekten bei der Beleuchtung auf. Jeder fünfte Autofahrer fährt

mit mangelhaftem Autolicht, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer. Die

Mängelquote bei den Nutzfahrzeugen von 32,4 Prozent belegt, dass der Licht-Test

für die Verkehrssicherheit auch in Zukunft dringend nötig ist.

Funktionierende und richtig eingestellte Autolampen sind ein absolutes Muss, um

Unfälle zu verhindern – nicht nur in der dunklen Jahreszeit. Im Rahmen der

Verkehrssicherheitsaktion findet am 27. Oktober ein landesweiter Kontrolltag der

Polizei in Rheinland-Pfalz statt. Bei den Polizeikontrollen haben Autos mit der

neuen Licht-Test-Plakette 2020 freie Fahrt. Ziel der Lichttest-Aktion und des

Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrer für korrekte

Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen.

Reifenpanne und Joints im Führerhaus

Armsheim/Rheinhessen (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 22.10.2020 gegen 01:06 Uhr Reifenteile

auf der A61 zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und dem Parkplatz Wiesbach bei

Armsheim. Bei der Nachschau fanden die Beamten auch einen LKW auf dem

Standtreifen vor, der eine Reifenpanne hatte. Beim Gespräch mit dem 35-jährigen

Fahrer des LKW stellten die Beamten deutliche Hinweise auf Drogenkonsum fest.

Entsprechende Vortests bestätigten diesen Verdacht. Zudem fanden die Beamten bei

dem 35-Jährgien aus dem Kreis Kleve im Führerhaus versteckt mehrere Joints. Der

Fahrer indes zeigte wenig Unrechtsbewusstsein und räumte ein, regelmäßig Drogen

zu konsumieren. Die Fahrt war für den 35-Jährigen beendet. Ihm drohen nun eine

Straf-und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und mindestens ein Fahrverbot.