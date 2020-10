Einbrecher geschnappt!

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der

Nacht zu Donnerstag zwei Einbrecher geschnappt. Die beiden Männer waren zuvor in

einen Baumarkt in der Mainzer Straße eingedrungen.

Die Zeugin verständigte gegen Mitternacht über Notruf die Polizei und

berichtete, dass sich zwei Personen auf dem Gelände des Baumarktes aufhalten und

Gegenstände wegtragen würden. D ie sofort ausgerückten Streifen konnten vor Ort – versteckt zwischen Baustoffcontainern – zwei Tatverdächtige ausfindig machen.

Sie ließen sich widerstandslos festnehmen. In ihrer unmittelbaren Nähe und in

ihren Rucksäcken wurde Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro gefunden und

sichergestellt.

Beide Männer wurden für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Sie

wollten sich nicht weiter zu den Vorwürfen äußern.

Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass beide bereits polizeilich

aufgefallen sind. Auf die beiden 44 und 48 Jahre alten Männer kommen nun

entsprechende Anzeigen und Strafverfahren zu. | cri

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am

Mittwochmittag ist ein Autofahrer aufgefallen.

Als Polizeibeamte den 25-Jährigen kurz vor 12 Uhr in der Burgstraße stoppten und

überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Er räumte

ein am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten nahmen ihn deshalb

mit zur nächsten Dienststelle. Ein Arzt entnahm dem 25-Jährigen eine Blutprobe;

sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |elz

47 Fahrzeuge zu schnell

Kaiserslautern (ots) – Auf der L502 vor dem Ortseingang Espensteig hat die

Polizei am Mittwochvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Gemessen wurde im 70er-Bereich. Rund drei Stunden nahmen die Beamten den Verkehr

ins Visier.

47 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs und wurden herausgewunken. 30 Fahrer

kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, 17 lagen jedoch so deutlich

über dem Tempolimit von 70 km/h, dass sie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

erhalten.

Zwei der erwischten Fahrer müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Sie

stellten den Negativrekord des Vormittags mit 102 „Sachen“ auf. In einem Fall

musste eine Sicherheitsleistung einbehalten werden, weil der Fahrer, der beim

Schnellfahren erwischt wurde, seinen Wohnsitz außerhalb der EU hat.

Darüber hinaus gab es einen Mängelbericht für einen Fahrer wegen nicht

mitgeführter Papiere und ein Bußgeld, weil die transportierte Ladung nicht

ausreichend gesichert war. |elz

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben Dienstag in der Meuthstraße ein Auto

zerkratzt.

Der BMW parkte zwischen 7 und 16 Uhr auf dem städtischen Parkplatz. Am

Nachmittag bemerkte die Fahrzeughalterin, dass die Motorhaube mit einem spitzen

Gegenstand zerkratzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz