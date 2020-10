Fahrzeug beschädigt Dachstuhl eines Garagengebäudes

Eifa – In der Zeit zwischen Dienstag (20.10.) und Mittwoch (21.10.) beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Dachstuhl eines Garagengebäudes in Eifa in der „Reinröder Straße“.

Vermutlich befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer die Landesstraße 3144 aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Rainrod und kam an der Unfallstelle aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei blieb er am Dachstuhl des Garagengebäudes hängen und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geschädigter Unfallbeteiligter wird gesucht

Alsfeld – Am Mittwoch (21.10.) gegen 07:55 Uhr, befuhr ein 52 Jahre alter Alsfelder mit seinem VW Tiguan in Alsfeld die Alicestraße aus Richtung Grünberger Straße in Richtung stadteinwärts. Vor ihm fuhr ein LKW samt Anhänger. Im Kreuzungsbereich zur Georg-Dietrich-Bücking.Straße wollte der LKW nach dort einbiegen. Kurz vor dem Einbiegen bremste er verkehrsbedingt ab, hierbei fuhr der hinter ihm fahrende Alsfelder mit seinem VW Tiguan auf den Anhänger des LKW´s auf. Der LKW-Fahrer bemerkte den Aufprall scheinbar nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Schaden am Verursacher-Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Geschädigten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen – Betrüger unterwegs!

Polizei warnt aktuell vor Anrufen von „Falschen Polizeibeamten“ im Landkreis!

Fulda. Unbekannte melden sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und geben vor, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall gehabt habe. Um mögliche Rechnungen begleichen zu können bzw. Strafmaßnahmen abzuwenden, sei es dringend nötig, dass die Betreffenden Geld überweisen, bereithalten und / oder aushändigen.

Achtung, dies ist eine Falle!!!

Tipps Ihrer Polizei:

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am

Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Die Polizei

ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den

Beamten zu übergeben.

ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. Geben Sie unbekannten Personen keine

Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder

Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter

landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110

oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie

der Polizei den Sachverhalt.

Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. Informieren Sie ihre Familien und

Angehörigen über diese aktuelle Betrugsmasche!

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrsunfallflucht in 36148 Kalbach OT Mittelkalbach

Mittelkalbach – Am Mittwoch (21.10.), zwischen 04:30 Uhr und 12:30 Uhr, war ein PKW der Marke Opel, Typ Mervia, in Mittelkalbach, Hauptstraße Ecke Fritz-Allard-Straße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Als die Besitzerin des Opel Mervia gegen 12:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden am linken Außenspiegel sowie am linken hinteren Kotflügel fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro am PKW.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.

Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Neuhof unter Tel.: 06655-9688 0 Gefertigt: Völker, PHK

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Wildeck- Am Mittwoch (21.10.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer aus Eisenach mit seiner Yamaha die Landesstraße 3250 a aus Richtung Gerstungen kommend in Richtung Wildeck-Richelsdorf. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und stieß gegen einen Wasserdurchlass. Der Fahrer wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der 57-jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Lautertal – Unbekannte haben zwischen Dienstagabend (20.10.) und Mittwochmorgen (21.10.) die amtlichen Kennzeichen – VB-JO 777 – eines schwarzen Seat Leons gestohlen. Das Auto stand im Hinterhof der Geschädigten in der Straße „Zum Lorcheborn“. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt

Bad Hersfeld – Unbekannte drangen heute Nacht (21.10.) gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Friedloser Straße ein. Die Täter durchsuchten den Kassenbereich – nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Dienstagnachmittag (20.10.) und Mittwochmittag (21.10.) einen silbernen Roller der Marke Simson mit dem amtlichen Kennzeichen – 291 WKY -, das auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage in der Uffhäuser Straße stand. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy, Uhr und Kamera gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochmorgen (21.10.) und Mittwochmittag (21.10.) gewaltsam Zugang zu einem Haus im Wacholderweg. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke und stahlen ein schwarzes Smartphone der Marke „Huawei“ , eine Armbanduhr und eine Digitalkamera der Marke „Casio“. Der Sachschaden und der Wert des Diebesguts betragen jeweils 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsau – In der Nacht zu Donnerstag (22.10.) brannte eine Gartenhütte in der Straße „Am Schalkenberg“. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen ¬- die Brandursache ist nach derzeitigem Stand noch unbekannt. Die Schadenshöhe wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Zweifacher Raub in Fulda und Neuhof – Polizei Neuhof nimmt vier Tatverdächtige fest

Drei 15-jährige Jugendliche aus Petersberg, Fulda und Neuhof raubten am Montagmorgen (19.10.) in einem Einkaufszentrum im Bereich des Fuldaer Bahnhofs das Handy sowie die Geldbörse eines 15-jährigen Mannes aus Felsberg. Dazu hielten sie ihn fest und bedrohten ihn mit einem Messer. Am Nachmittag forderten die gleichen Jugendlichen zusammen mit einem 13-jährigen Jungen aus Neuhof einen 16-Jährigen Neuhöfer auf, sein Handy herauszugeben. Als dieser sich weigerte, hielten ihn drei der Tatverdächtigen fest, ein vierter zog das Mobiltelefon aus der Hosentasche des Geschädigten. Das Opfer rief um Hilfe und machte so einen Zeugen auf die Situation aufmerksam. Daraufhin flüchteten die jungen Männer.

Zwei Streifen des Polizeipostens Neuhof nahmen nach einem Hinweis des Geschädigten drei der Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Ortsmitte von Neuhof fest. Der vierte Täter wurde noch am gleichen Abend an seiner Wohnanschrift mit einem der geraubten Handys angetroffen.

Der 15-jährige Fuldaer Tatverdächtige wurde am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, beziehungsweise in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Tätergruppierung wird ferner mit mehreren Autodiebstählen in den letzten Wochen im Bereich der Gemeinde Neuhof in Verbindung gebracht. Hierzu führt die Kriminalpolizei Fulda die entsprechenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Autos nie unabgeschlossen abzustellen und niemals die Fahrzeugschlüssel im Innenraum zurückzulassen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Wasserkuppe

Am Mittwoch (21.10.), zwischen 10:40 Uhr und 15:30 Uhr, hatte der Geschädigte seinen Mazda CX 3 auf dem Parkplatz P3 (neben dem Segelflugplatz/Start-Landebahn) der Wasserkuppe abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses im Bereich der Beifahrertür hinten beschädigt. Der Schaden muss durch einen daneben abgestellten Pkw beim Türöffnen verursacht worden sein und beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise die zur Klärung der Identität des flüchtigen Unfallverursachers führen bitte an die Pst. Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0

Verkehrsunfall mit verletzter Person – Pkw kollidiert mit Sattelzug, Diesel-Kraftstoff ausgelaufen

Am Mittwoch, den 21.10.2020, gegen 17:17 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung 36272 Niederaula, auf der BAB 7, Würzburg in Fahrtrichtung Kassel, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und etwa 100 l Diesel-Kraftstoff austraten.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda aus Würzburg befuhr die BAB 7 auf dem linken, ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Rumänien den rechten zweier Fahrstreifen.

In der Gefällstrecke mit Rechtskurve (bei Km 535,000) geriet der Pkw-Fahrer ins Schleudern und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit der Schutzplanke, wurde von dieser nach links abgewiesen und prallte gegen die rechte Seite der Sattelzugmaschine.

Infolge des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und es traten ca. 100 l Diesel-Kraftstoff aus den Tanks der Fahrzeuge aus.

Der Fahrer des Pkw wurde infolge des Verkehrsunfalls mit leichten Verletzungen mittels RTW in ein Klinikum verbracht.

Vor Ort eingesetzt waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hünfeld, ein Rettungswagen, zwei Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie die Autobahnmeisterei Fulda. Aufgrund der ausgelaufenen Kraftstoffmengen wurde zudem die Untere Wasserbehörde verständigt.

Der rechte Fahrstreifen der BAB 7 musste für die Dauer der Bergungs- und Abschlepparbeiten temporär gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg auf ca. 96.000 Euro geschätzt.

