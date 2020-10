16-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt – Verursacher flüchtet, Ort: Wiesbaden, Aukammallee, Zeit: Mittwoch, 21.10.2020, 15.10 Uhr

(akl) Ein 16-jähriger Radfahrer aus Wiesbaden ist am Mittwoch bei einem

Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Der

Fahrradfahrer befuhr gegen 15.10 Uhr die Aukammallee in Richtung Parkstraße und

wollte einen vor ihm fahrenden grünen PKW überholen. Hierbei soll er von dem PKW

abgedrängt worden sein, wodurch er gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto

stieß und auf den Boden geschleudert wurde. Der junge Mann wurde schwer verletzt

in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 3.250

Euro. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des grünen PKW fuhr einfach weiter, ohne

sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der

Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt, Ort: Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Zeit: Mittwoch, 21.10.2020, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr

(akl) In einem Einkaufsmarkt in der Hochheimer Straße in Kostheim wurde am

Mittwoch gegen 13.00 Uhr einer 41-jährigen Frau aus ihrem Rucksack eine

Geldbörse entwendet. Gestohlen wurden ein geringer Bargeldbetrag und

Personaldokumente. Im Nahbereich der Frau hätte sich ein Zwillingspärchen

verdächtig verhalten. Die beiden Männer seien etwa 30 Jahre alt und ca 170 cm

groß gewesen. Sie hätten eine kräftig-dickliche Statur sowie einen

Drei-Tage-Bart gehabt und seien mit Jogginghosen bekleidet gewesen.

Zeugenhinweise werden an die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 erbeten.

Historisches Fahrzeug gestohlen, Ort: Wiesbaden, Rathausstraße, Zeit: Feststellzeit 21.10.2020, 11.45 Uhr

(akl) Ein seit dem Sommer in einer Tiefgarage abgestellter Oldtimer ist aus der

Biebricher Rathausstraße gestohlen worden. Der hellblaue Porsche 911 Carrera

Cabriolet mit dunkelblauem Stoffverdeck war mit dem Kennzeichen RÜD-BS 51 H

versehen. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf 65.000 Euro beziffert. Von Zeugen

gemachte Wahrnehmungen und Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Mehrere Plakate einer Bürgerinitiative beschädigt und gestohlen, Heidenrod, August bis Oktober 2020,

(pl)In den vergangenen Wochen wurden im Bereich von Heidenrod mehrere von einer

Bürgerinitiative aufgehängte Plakate und Banner gestohlen oder beschädigt.

Bereits im August und September kam es zu Diebstählen und Sachbeschädigungen an

den Plakaten. Seit Mitte Oktober wurden in kurzer Zeit fünf große Banner, die

mit Kabelbindern gegen Diebstahl gesichert waren, entwendet. Der Wert jedes

dieser Banner liegt bei ca. 200 Euro. Es handelt sich hierbei nicht um einen

Diebstahl geringwertiger Sachen, sondern um einen schweren Diebstahl, da das

Plakat mit einer Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert war. Die

Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zu den Vorfällen

aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06124)

7078-0 zu melden.

Enkeltrick gescheitert, Eltville, Kirchgasse, Mittwoch, 21.10.2020, 13:30 Uhr,

(pu)Bei einer Seniorin aus Eltville ist am Mittwochmittag eine

Enkeltrickbetrügerin gescheitert. Die Dame erhielt gegen 13:30 Uhr einen Anruf

ihrer angeblichen Tochter. Diese gab an, sich beim Amtsgericht in Mainz zu

befinden und dort Geld hinterlegen müsse. Wegen der getragenen Maske aufgrund

der Corona-Bestimmungen würde ihre Stimme verstellt klingen. Sie brauche schnell

25.000 Euro und die Kontodaten der Angerufenen für eine Rücküberweisung. Als die

Anruferin außerdem angab, dass ein „Freund“ das Geld abholen werde, wurde die

79-jährige Geschädigte misstrauisch und beendete das Gespräch. In diesem

Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass immer wieder gleichgelagerte

Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen verübt oder versucht werden. Die

Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde

aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen

Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer

Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die

Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu

lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine

Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen

erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

Zwei Unfälle hintereinander, Geisenheim, L 3272 / B 42, Mittwoch, 21.10.2020, 12:45 Uhr,

(pu)Seitlich der B 42 in Höhe von Geisenheim, im Bereich der Einmündung der L

3272 (auch „Stolpereck“ genannt), geschahen am Mittwochmittag gleich zwei

Unfälle. Zunächst wurde eine 40-jährige Audifahrerin leicht verletzt, als ein

78-Jähriger ersten Ermittlungen zufolge gegen 12:45 Uhr mit seinem Mercedes von

der L 3272 auf die Bundesstraße 42 einfuhr und dabei mit dem Audi der Frau

kollidierte. Anschließend soll der 78-Jährige rückwärts auf ein weiteres hinter

ihm stehendes Fahrzeug aufgefahren sein. Die Audifahrerin musste nach dem Unfall

in einem Krankenhaus behandelt werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen dieser Unfälle, die

noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, werden gebeten, sich bei

der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 zu melden.

Unfall mit Rollerfahrer, Hünstetten, L3031 Wallrabenstein in Richtung Bechtheim, Mittwoch, 21.10.2020, 19:40 Uhr,

(pu)Bei Beuerbach kam es am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr an einer Kreuzung zu

einem Unfall zwischen einem Roller und einem 1-er BMW. Eine 45-jährige

BMW-Fahrerin soll aus Richtung Wallrabenstein auf die L 3031 in Richtung

Bechtheim aufgefahren und im Kreuzungsbereich mit dem Roller einer 56-Jährigen

kollidiert sein. Die Rollerfahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein

Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von

knapp unter 3.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen wenden sich bitte an die

Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.