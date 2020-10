Korbach: Die Polizei-News

Turnhalle mit Graffiti beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg (ots) – In der Zeit von Montag 19.10.2020, 15:00 Uhr, bis Dienstag 20.10.2020, 18:00 Uhr, wurde die Turnhalle der Grundschule in der Wigand-Gerstenberg-Straße durch unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Der oder die unbekannten Täter besprühten die Eingangstür und das Gebäude mit den Schriftzügen “SCHNAPP”, “1UP” und den Zahlen 35.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Werkzeug und Elektrogeräte aus Firmenfahrzeug entwendet

Diemelstadt-Ammenhausen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 19./20.10.2020, wurde in Ammenhausen in der Dorfstraße ein weißer Peugeot Firmentransporter aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten daraus Elektrogeräte und Werkzeug im Wert von 2.500 Euro. An dem Transporter verursachten sie einen Sachschaden von 500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort waren und damit anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

