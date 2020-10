Betrunkener bedroht Passanten grundlos mit Messer – Festnahme nach kurzer Fahndung

Kassel-Forstfeld (ots) – Ein allem Anschein nach betrunkener Mann hat am gestrigen Mittwochabend in der Payerstraße im Stadtteil Forstfeld grundlos einen 17-jährigen Passanten verfolgt und mit einem Messer bedroht. Der 17-Jährige ergriff daraufhin die Flucht. Zeugen, die gegen 21:20 Uhr auf das Geschehen aufmerksam wurden, alarmierten sofort die Polizei.

Einer Streife des Polizeireviers Ost gelang bei der Fahndung wenige Augenblicke später die Festnahme des mutmaßlichen Täters, einem bereits hinreichend bei der Polizei bekannten 37-Jährigen aus Kassel. Er hatte vergeblich versucht, sich in einem nahegelegenen Gebüsch vor den Beamten zu verstecken. Das Messer mit dem er gedroht haben soll, stellten die Polizisten bei ihm sicher. Anschließend brachten sie ihn zur Ausnüchterung und zur Blutentnahme in das Polizeigewahrsam. Dort leistete der 37-Jährige heftigen Widerstand und schlug nach den eingesetzten Polizisten, glücklicherweise ohne Jemanden zu verletzen.

Derzeit noch ungeklärt ist die Herkunft des von dem 37-Jährigen in der Payerstraße mitgeführten E-Bikes der Marke Rixe. Um die Eigentumsverhältnisse des Rades, dessen Seriennummer derzeit nicht zur Sachfahndung ausgeschrieben ist, zweifelsfrei zu klären, stellten die Beamten es vorsorglich sicher.

Der 37-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Autofahrerin erfasst Jogger und flüchtet – Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Mitte (ots) – Schwere Beinverletzungen erlitt ein 47-jähriger Jogger, der am Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt beim Überqueren der grünen Fußgängerampel von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Die Autofahrerin war nach dem Unfall zunächst ausgestiegen, hatte sich aber wenige Augenblicke später wieder in ihr Fahrzeug gesetzt und war davongefahren. Den Verletzten brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus, das er inzwischen nach einer stationären Behandlung wieder verlassen konnte. Die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Verursacherin geben können.

Wie die an der Unfallstelle an der Kreuzung Du-Ry-Straße/ Steinweg eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall gegen 19:20 Uhr ereignet. Nach Angaben des Joggers kam er aus der Mittelgasse und wollte an der grünen Fußgängerampel den Steinweg in Richtung Staatstheater überqueren. Hierbei erfasste der aus der Du-Ry-Straße kommende Pkw, der nach links in der Steinweg abbog, den 47-Jährigen und überrollte seine Beine.

Die Autofahrerin stieg zunächst aus und erkundigte sich bei dem Jogger, wie es ihm geht. Nachdem zwei Zeugen dem Verletzten zur Hilfe geeilt waren, gab die Frau vor, die Unfallstelle räumen zu wollen und stieg in ihr Fahrzeug. Anschließend fuhr sie davon und kehrte nicht mehr zurück.

Der Jogger und die Zeugen beschrieben den Polizisten eine 50 bis 60 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit molliger Figur, die einer Brille trug und kurze rote Haare hatte. Sie soll mit einer blauen Jeans und einem roten geringelten Pullover bekleidet gewesen sein.

Der Pkw habe die Größe einer Limousine gehabt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter

Tel.: 0561-9100 zu melden.

Brand von Papierpresse auf Firmengelände – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Mittwochabend 21.10.2020 gegen 22 Uhr alarmierte die Feuerwehr die Kasseler Polizei wegen des Brandes einer Papierpresse auf dem Gelände einer Firma in der Yorckstraße. Wie die am Brandort eingesetzte Streife des zuständigen Polizeireviers Ost berichtet, stand die Papierpresse hinter einem Gebäude in einem überdachten Bereich und wurde im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht.

Bei den ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache haben sich keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung ergeben, wohingegen ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen wird.

Der Schaden an dem Gerät wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Mit 4,6 Promille auf die Autobahn – 35-jähriger Autofahrer dank Zeugen aus dem Verkehr gezogen

Kassel-Bettenhausen/BAB 7 (ots) – Dank der schnellen Mitteilung eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers zog eine Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Mittwochabend einen stark betrunkenen 35-jährigen Autofahrer mit 4,6 Promille aus dem Verkehr. Der Mann aus dem Landkreis Göttingen muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein.

Die Mitteilung des Zeugen war gegen 22:30 Uhr über den Notruf 110 bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Dem Autofahrer war der Schlangenlinien fahrende BMW auf der Dresdener Straße in Kassel aufgefallen. Er vermutete sofort, dass der Fahrer des Wagens betrunken sein könnte und gab der Polizei das Kennzeichen durch. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw, der auf die Autobahn abgebogen war, führte bereits wenige Minuten später zum Erfolg. Die Streife des Kasseler Innenstadtreviers stoppte die gefährliche Fahrt des BMW auf der A 7 in Fahrtrichtung Nord, bevor Schlimmeres passierte.

Der bei dem 35-jährigen Fahrer durchgeführte Atemalkoholtest förderte schließlich den hohen Promillewert zutage, weshalb er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

