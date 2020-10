Jugendlicher von 3er Gruppe mit Messer ausgeraubt – Fahndungsaufruf

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(wie) Am Samstag 17.10.2020 kam es gegen 12:30 Uhr am nördlichen Niddaufer zwischen dem Fußweg zur Geschwister-Scholl-Schule und der Rosa-Luxemburg-Straße zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Jugendlichen.

Drei unbekannte Täter traten an den Jugendlichen heran, hielten ein Messer vor und erpressten die mitgeführte Tasche des Jungen. Das Raubgut beläuft sich auf einen Gesamtwert von etwa 400 EUR. Anschließend flüchteten die 3 unbekannten Täter den Fußweg in Richtung Geschwister-Scholl-Schule.

Der Junge konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Täter (Haupttäter): männlich, 180-190 cm groß, 17-18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schlank, schwarze mittellange nach hinten gegelte und im Nackenbereich gelockte Haare, braune Augen, Dreitagebart mit Lücken, weiche Backen, schwarze Trainingskleidung von Nike, schwarze Schuhe von Reebok. Täter: männlich, 180-190 cm groß, 17-18 Jahre alt. Täter: männlich, 180-190 cm groß, 17-18 Jahre alt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 069 / 755-51499 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Oktober 2020: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck Oktober 2020: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck Oktober 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Oktober 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Tag des Einbruchschutzes – Polizeiliche Beratungsstelle geöffnet

Frankfurt (ots)-(dr) – Am kommenden Sonntag 25.10.2020 ist “Tag des Einbruchschutzes”. Unter dem Motto “Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit” findet dieser bundesweit am Tag der Zeitumstellung statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit die gewonnene Stunde direkt sinnvoll zu nutzen, um sich in der Zeit von 10-16 Uhr, in der Polizeilichen Beratungsstelle, Zeil 33 in Frankfurt, über das Thema Einbruchschutz zu informieren.

Besucher können sich vor Ort Sicherungstechniken vorführen lassen und direkt miterleben, wie leicht es beispielsweise ist, ein Fenster aufzuhebeln. Es wird außerdem umfassendes Infomaterial zum Thema geboten.

Aufgrund der Corona-Problematik wird um vorherige Anmeldung gebeten:

Per Mail (beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de) mit Angaben von Rückrufnummer und Uhrzeitwunsch oder telefonisch (069 / 755 – 55555) zu den normalen Öffnungszeiten (Mo., Mi., Fr. von 08.00 bis 12.00 Uhr und Do. von 16.00 bis 19.00 Uhr).

