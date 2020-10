Polizei Eschwege

Brand von Chemikalien in Müllcontainer

(ots) – Am Donnerstagnachmittag 22.10.2020 kam es zu einem Brandausbruch in einem Baucontainer auf dem Schulgelände der Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren mehrere Arbeiter einer Baufirma damit befasst, in einem Schultrakt Sanierungsarbeiten durchzuführen. Die Arbeiter entsorgten im Rahmen der Sanierungsarbeiten Baustoffabfälle in einem auf dem Schulhof abgestellten Industriecontainer.

Aus bislang nicht geklärter Ursache entstand bei der Entsorgung der Baustoffabfälle im besagten Container plötzlich eine Verpuffung mit einer Stichflamme. In der Folge kam es während des Brandausbruchs dann auch zu aufsteigenden Dämpfen einer bislang unbekannten Substanz, die bei 19 Schülern zu leichten Atemwegsreizungen führte. Weitere 17 Schüler waren lediglich Zeuge des Vorfalls, blieben aber nach Begutachtung durch vor Ort befindliche Rettungskräfte ohne ärztlichen Befund.

Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht und die Brandstelle im Container mit ausreichend Sand abgedeckt.

Nach Angaben der vor Ort befindlichen Rettungskräfte besteht für die 19 Schüler letztlich keine weitere Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung. Die Eltern und Erziehungsberechtigten der betreffenden Schülerinnen und Schüler sind informiert und nehmen ihre Kinder jetzt nach und nach an der Einsatzstelle in ihre Obhut.

Im Anschluss daran werden auch die Sperrungen rund um die Einsatzstelle gänzlich aufgehoben. Neben mehreren Einsatzkräften der Polizei waren insgesamt auch 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 12 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Hinsichtlich der genauen Brandentstehung wurden auch die Beamten der Kriminalpolizei vor Ort hinzugezogen. Derzeit steht die genaue Ursache, wie es zum Ausbruch des Brandes kam, noch nicht fest.

Diebstahl von Zigarettenautomat – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr haben unbekannte Täter von der Hauswand eines Einfamilienhauses in der Meißnerstraße von Harmuthsachsen ein Zigarettenautomat entwendet. Der von Tätern gewaltsam von der Hauswand entfernte und geklaute Automat, der zum Zeitpunkt des Diebstahls mit Zigaretten und Geld im Wert von etwa 500 Euro bestückt war, wurde am Mittwoch in einem Waldgebiet zwischen Witzenhausen-Kleinalmerode und Söhrewald-Nieste aufgefunden.

Der Sachschaden liegt bei 1.500 Euro. Hinweise nimmt in dem Fall die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall in der Ortslage von Reichensachsen – Schaden 2500 Euro

Am Donnerstagvormittag gegen 11.10 Uhr kam es in der Ortslage von Reichensachsen zu einem Auffahrunfall. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Köln war aus Unachtsamkeit in der Landstraße/Ecke Südstraße auf den stehenden Pkw einer 64-Jährigen aus Sontra aufgefahren.

Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Frontschaden in Höhe von 1.000 Euro, am Auto der

64-Jährigen wurde ein Heckschaden in Höhe von 1.500 Euro festgestellt.

Beamten kontrollieren Kleinkraftrad – 27-jähriger Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

(ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten die Beamten der Polizei in Eschwege gegen 01.55 Uhr einen 27-Jährigen aus Meißner, der auf einem Kleinkraftrad-Roller am Bahnübergang Oberhone/Eltmannshausen unterwegs war. Der Mann konnte den Beamten bei der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen, da er diese angeblich zu Hause hätte.

Als die Beamten den 27-Jährigen dann zur Wohnanschrift begleiteten, um dort Einblick in die Papiere zu nehmen, räumte der Fahrer kleinlaut ein, tatsächlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Daraufhin stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kraftomnibus kam es am Mittwochmorgen gegen 10.40 Uhr an der Bodai-Kreuzung bei Reichensachsen. Ein 52-Jähriger aus Wehretal, der mit dem Bus von Reichensachsen kommend über den Bahnübergang auf die Bundesstraße B 27 nach links in Richtung Oetmannshausen einbiegen wollte, übersah einen 69-Jährigen aus Eschwege, der mit seinem Auto auf der B 27 von Eschwege kommend in Richtung Oetmannshausen unterwegs war.

Der Bus war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Fahrgästen besetzt, die beiden Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Polizei Sontra

Wildunfälle

(ots) – 500 Euro Schaden entstanden bei einem Wildunfall auf der B 400 zwischen Ulfen und Breitau, als eine 22-jährige Autofahrerin auf dieser Strecke mit ihrem Fahrzeug am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr einen Dachs erfasste. Das Tier überlebte den Aufprall nicht.

(ots) – Zwischen Sontra und Ulfen kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße K 28 um kurz vor 07.30 Uhr ebenfalls zu einem Wildunfall, als ein 46-jähriger Autofahrer aus Sontra auf der Strecke ein Reh erfasste.

Das Tier verendete am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der B451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode erfasste am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ein Reh, was bei dem Zusammenprall verendete.

Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2.500 Euro.

Unfallflucht – Unfallort nicht genau bekannt – Polizei sucht Zeugen

Ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau hat am Mittwochabend bei den Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht, bei der letztlich drei verschiedene Unfallörtlichkeiten in Betracht kommen. Der Mann hatte sein Auto, einen gelben VW Arteon, an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Hessisch Lichtenau geparkt und dann am Mittwochabend einen frischen Schaden an der rechten Seite des vorderen Stoßfängers festgestellt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Das Auto stand im Zeitraum zwischen Montag 08.00 Uhr und Dienstag 19.00 Uhr in Hessisch Lichtenau u.a. auf den Parkplätzen zweier Supermärkte sowie bei einer Arztpraxis. Als Örtlichkeiten wurden von dem Geschädigten die Straßen Poststraße, Am Lohwasser und die Ottilienstraße genannt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau zu dem unbekannten Verursacher unter der Nummer 05602/9393-0.

Zwei Wildschweine von zwei Pkw erfasst

Am Donnerstagmorgen gegen 06.00 Uhr haben zwei Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen zwei Tiere einer Wildschweinrotte erfasst, welche die Fahrbahn überquerte. Ein Tier verendete direkt bei dem Zusammenstoß, ein weiteres Tier musste später vom zuständigen Jagdpächter erlegt werden.

An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Trickdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr ist eine 71-jährige Frau aus Witzenhausen offenbar das Opfer von Trickdieben geworden. Nachdem die Frau im Herkules-Markt in der Bischhäuser Aue von Witzenhausen zum Einkaufen war und ihre Einkäufe auf dem dortigen Parkplatz in ihrem Auto verstaute, sprachen zwei Männer die Dame an und verwickelten sie in ein Gespräch. So konnte dann offenbar eine dritte Person unbemerkt im Kofferraum an die dort abgelegte Handtasche der Frau gelangen und daraus das Portemonnaie der Frau u.a. mit Bargeld, Kreditkarten, Ausweispapieren entwenden.

Den gesamten Stehlschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Beschreibungen zu den Tätern liegen bislang keine vor. Die ermittelnden Beamten gehen aber davon aus, dass die Täter zu dritt agiert haben. Hinweise zu den Tätern unter der Nummer 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

