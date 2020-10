Birkweiler: 13. Hohenbergtrail findet am 25. Oktober 2020 statt

Birkweiler – Am 25. Oktober 2020 wird bereits zum 13. Mal in Folge der Hohenberglauf in Birkweiler ausgerichtet. Veranstalter ist auch in diesem Jahr der SV Birkweiler – wenn auch unter besonderen Bedingungen.

Der Hohenbergtrail Birkweiler gehört zum festen Bestandteil des Laufkalenders in der Region. Aus diesem Grund haben die Veranstalter entschieden, dass er mit etwas zeitlicher Verspätung nun doch noch starten soll. Und wie wichtig ein solches Laufevent in Zeiten der Covid-19-Pandemie ist, zeigt wie rasant im Buchungsportal die Teilnehmerzahlen nach oben geschnellt sind. Das Hygienekonzept sieht einen Start von maximal 250 Läuferinnen und Läufer vor. Die Anmeldung konnte in diesem Jahr ausschließlich online erfolgen und nach nur fünf Tagen waren die Starterplätze komplett ausgebucht! Die Laufstrecke wurde so verändert, dass unterwegs nahe Begegnungen möglichst ausgeschlossen werden.

Der Hohenbergtrail Birkweiler ist der zweite von in diesem Jahr insgesamt nur drei Wasgau-Wertungsläufen. Start und Ziel sind auf dem Sportplatzgelände. In mehreren Gruppen wird ab 11 Uhr gestartet. Die Läufer begleiten auf 11,3 Kilometern herbstlich verfärbte Reben und Wald. Zu bewältigen sind 425 Höhenmeter. Wer es etwas kürzer mag, der startet beim Kastanienbuschlauf und absolviert auf der 5 Kilometer langen Strecke 140 Höhenmeter. Der Halbmarathon kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden.

Als Moderator ist Wolfgang Behr dabei, der in bewährter Weise das Laufereignis kommentiert. Siegerehrungen können leider vor Ort nicht stattfinden, werden aber in postalischer Form nachgeholt. Die musikalische Unterhaltung an der Laufstrecke ist wieder in Planung.

Der Blick auf das Starterfeld lässt einen spannenden Lauf erwarten: Anne Meier vom TV HInterweidenthal, die schnellste Frau des Deichenwand-Trails in Wilgartswiesen sowie Mark Weidler, der Sieger des Hohenberg-Halbmarathons im Jahr 2019 und zweiter an der Deichenwand haben Ihre Teilnahme gemeldet und gehören ganz sicher zu den Favoriten der Cup-Serie. Matthias Burkhart, Mitorganisator des Hinterweidenthaler Teufelstischtrails, der in diesem Jahr leider ausfallen musste, ist ebenso wie Bianca Weber, die noch immer den Streckenrekord für den Hohenberg Halbmarathon hält und nun nach ihrer Baby- Laufpause wieder angreifen möchte, am Start. Meldungen gibt es für Läufer bis M80 sowie Läuferinnen bis W60. Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf sehr viele Teilnehmer von der Landau Running Company.

Das Organisationteam des Hohenbergtrails bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den entsprechenden Abstand zu wahren, vor und nach dem Start eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen und die Desinfektion der Hände ernst zu nehmen. Da der Hohenbergtrail in die aktuelle Jagdsaison verlegt wurde, wird ebenso um ein respektvolles Verhalten im Wald auch bei den bereits jetzt beginnenden Trainingsläufen gebeten.

Weiterführende Informationen über den Hohenbergtrail 2020 und Eindrücke zu den Trailläufen der letzten Jahre gibt es auf der Homepage des Sportvereins Birkweiler und auf facebook unter:

www.sv-birkweiler.de/hohenbergtrail

facebook.com/hohenbergtrail.birkweiler